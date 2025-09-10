  2. জাতীয়

সারাদেশে বিশেষ অভিযানে গ্রেফতার আরও ১৮২৩

প্রকাশিত: ০৪:০৯ পিএম, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
সারাদেশে গত ২৪ ঘণ্টায় পুলিশের বিশেষ অভিযানে মামলা ও ওয়ারেন্টভুক্ত আরও ১২৭১ জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অন্যান্য ঘটনায় গ্রেফতার হয়েছেন ৫৫২ জন।

বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) পুলিশ সদরদপ্তরের এআইজি (মিডিয়া অ্যান্ড পিআর) এ.এইচ.এম. শাহাদাত হোসেন এ তথ্য জানান।

তিনি বলেন, গত ২৪ ঘণ্টায় সারাদেশে পুলিশের বিশেষ অভিযানে মামলা ও ওয়ারেন্টভুক্ত ১২৭১ জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অন্যান্য ঘটনায় ৫৫২ জন। মোট গ্রেফতার করা হয়েছে ১৮২৩ জনকে।

অভিযানিক কার্যক্রমে উদ্ধার সংক্রান্ত তথ্য জানানো হয়নি।

