  2. জাতীয়

ভ্যাপসা গরমের মধ্যে ঢাকায় স্বস্তির বৃষ্টি

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:৪০ পিএম, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ভ্যাপসা গরমের মধ্যে ঢাকায় স্বস্তির বৃষ্টি
বিকেল ৫টার পর থেকে রাজধানীতে শুরু হয় মুষলধারে বৃষ্টি/ছবি জাগো নিউজ

ভ্যাপসা গরমের মধ্যে ঢাকায় হঠাৎ বৃষ্টি হয়েছে। দিনভর তীব্র গরমের পর হঠাৎ এ বৃষ্টিতে স্বস্তি ফিরেছে নগরবাসীর মধ্যে। বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) বিকেল সাড়ে ৪টার পর থেকে আকাশ মেঘলা হতে থাকে। ৫টার পর থেকে শুরু হয় মুষলধারে বৃষ্টি।

এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ঢাকার আগারগাঁও, ফার্মগেট, মগবাজার, কারওয়ান বাজারসহ বিভিন্ন স্থানে বৃষ্টির খবর পাওয়া গেছে। হঠাৎ শুরু হওয়া বৃষ্টিতে অনেকেই রাস্তায় আটকা পড়েন। অফিস শেষে বাসায় ফেরা মানুষজন দুর্ভোগে পড়েন।

আবহাওয়াবিদরা বলছেন, দিনের তীব্র গরম ও বাতাসে আর্দ্রতার কারণে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বৃষ্টি হচ্ছে। এতে দিনের তাপমাত্রা কিছুটা হ্রাস পেলেও রাতের তাপমাত্রায় তেমন পরিবর্তন হবে না।

আবহাওয়াবিদ শাহবাজ সুলতানা জানিয়েছে, মৌসুমি বায়ুর সক্রিয়তা কম, এই বৃষ্টি বেশিক্ষণ স্থায়ী হবে না। আগামীকাল বৃহস্পতিবারও রাজধানীতে ছিঁটেফোঁটা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

আরএএস/এমএমকে/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।