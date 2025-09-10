আল সাদী
নির্বাচনে কোনো দল বা ব্যক্তির জয় হয়নি, শিক্ষার্থীদের বিজয় হয়েছে
ডাকসু নির্বাচনে কোনো ব্যক্তি বা দলের জয় হয়নি বরং শিক্ষার্থীরাই জয়ী হয়েছেন বলে মন্তব্য করেছেন জিএস প্রার্থী আল সাদী ভূঁইয়া। বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) বিকেলে নিজের ফেসবুক পোস্টে তিনি এ মন্তব্য করেন।
তিনি লিখেছেন, ডাকসুতে বিজয়ীদের অভিনন্দন। একই সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন। কারণ তারা তাদের জন্য কথা বলার একটি প্ল্যাটফর্ম পেয়েছে। এই ডাকসু শিক্ষার্থীদের দীর্ঘ আকাঙ্ক্ষার ফসল।
আল সাদী আরও বলেন, আমরা মনে করি এই নির্বাচনে কোনো ব্যক্তি বা দলের জয় হয়নি, শিক্ষার্থীদের বিজয় হয়েছে। যারা নির্বাচিত হয়েছেন, তাদের মনে রাখতে হবে সর্বাধিক শিক্ষার্থী তাদের ওপর আস্থা রেখেছেন। তারা যেন সেই আস্থার মূল্যায়ন করেন। দলীয় পরিচয় বাইরে রেখে নিরাপদ ও একাডেমিক ক্যাম্পাস গঠনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকতে হবে।
তিনি নির্বাচিত প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে আরও লেখেন, বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে গড়ে তুলবেন, কোনো রাজনৈতিক ক্ষেত্র বানাবেন না। গণরুম-গেস্টরুমের রাজনীতি, ট্যাগিং কালচার আর চাই না।
নিজের প্রসঙ্গে আল সাদী বলেন, আমরা যারা নির্বাচিত হতে পারিনি—আমার মনে হয় ক্যাম্পাসে যথেষ্ট সময় দিতে পারিনি, শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছাতেও ঘাটতি ছিল। তবে নির্বাচন কমিশনের কিছু স্ববিরোধী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে আমার কাছে অকাট্য দলিল রয়েছে।
