কারাগারে হঠাৎ অসুস্থ হাজতি, ঢাকা মেডিকেলে মৃত্যু
ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মো. সেলিম সরদার (৫৫) নামের এক হাজতির মৃত্যু হয়েছে। তিনি কেরানীগঞ্জে অবস্থিত ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের হাজতি ছিলেন।
বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) বিকেল ৪টার দিকে তার মৃত্যু হয়। এর আগে কারাগার থেকে অচেতন অবস্থায় সেলিমকে উদ্ধার করে ঢামেক হাসপাতালে নেওয়া হয়।
সেলিমকে হাসপাতালে নিয়ে আসা কারারক্ষী বিল্লাল জানান, বিকেলের দিকে কারাগারে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন সেলিম। কারা কর্তৃপক্ষের নির্দেশে দ্রুত তাকে ঢাকা মেডিকেলে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
তিনি আরও জানান, সেলিম কেন্দ্রীয় কারাগারে হাজতি হিসেবে ছিলেন, তার হাজতি নম্বর ১৮১০৮/২৪। সেলিমের গ্রামের বাড়ি মুন্সিগঞ্জ সদর উপজেলার রাকিরকান্দিতে। তবে কোন মামলায় তিনি কারাগারে ছিলেন এ বিষয়ে জানাতে পারেননি কারারক্ষী বিল্লাল।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহ মর্গে রাখা হয়েছে।
তিনি জানান, একজন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে মরদেহের সুরতহাল প্রতিবেদন শেষে ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হবে। ময়নাতদন্তের পর মরদেহ পরিবারে কাছে হস্তান্তর করা হবে।
