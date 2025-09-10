  2. জাতীয়

পররাষ্ট্র উপদেষ্টা

নেপালে নিরাপদে আছেন বাংলাদেশিরা, পরিস্থিতি শান্ত হলে ফিরবেন

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:৪০ পিএম, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন বলেছেন, নেপালে আটকেপড়া জাতীয় দলের ফুটবলারসহ সবাই নিরাপদে আছেন। পরিস্থিতি শান্ত হলেই দেশে ফিরতে পারবেন তারা।

বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন তিনি।

তৌহিদ হোসেন বলেন, ‌‘একটা ভালো দিক হলো, বিক্ষোভকারীরা তাদের রাজনীতিবিদদের খুঁজতে হোটেলে গিয়েছিল। সেখানে আমাদের জাতীয় ফুটবল দলকে দেখে তারা সম্মানের সঙ্গে সরে গেছে। আমাদের প্রতি তাদের কোনো খারাপ মনোভাব নেই। কাজেই আমি মনে করি না যে কোনো সংকট তৈরি হবে।’

তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ দূতাবাস দলের সঙ্গে সবসময় যোগাযোগ রাখছে। সবাইকে নিরাপদে ফেরাতে কিছুটা সময় লাগবে। অপেক্ষা করা ছাড়া আপাতত আমাদের আর কিছু করার নেই।

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ প্রসঙ্গে তৌহিদ হোসেন বলেন, জাতিসংঘ প্রস্তাব দিলে বাংলাদেশ বাফার জোনে শান্তিরক্ষী সেনা পাঠাতে সম্মত হবে। এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে জাতিসংঘ। আশা করি তাদের মধ্যে যুদ্ধবিরতি হবে। যুদ্ধবিরতি হলে জাতিসংঘ নিশ্চয়ই কোনো ভূমিকা নেবে। আমাদের শান্তিরক্ষার অভিজ্ঞতা রয়েছে। তাই সুযোগ হলে বাংলাদেশ অবশ্যই অংশ নিতে চাইবে।

বাংলাদেশ-ভারতের পানিবণ্টন চুক্তি নিয়ে নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত যৌথ নদী কমিশনের (জেআরসি) বৈঠক প্রসঙ্গে এক প্রশ্নে তিনি বলেন, ‘এ বিষয়ে আমার কাছে কোনো হালনাগাদ তথ্য নেই। তথ্য পেলে জানাবো।’

