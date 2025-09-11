বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে হত্যা মামলায় যুবলীগ নেতা গ্রেফতার

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে হত্যা মামলায় যুবলীগ নেতা গ্রেফতার
বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে ছাত্রনেতা নাদিমুল হক এলেম হত্যা মামলায় যুবলীগ নেতা মো. হেদায়েতুল ইসলাম আমিনকে (৪৯) গ্রেফতার করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)।
সিআইডি জানায়, গ্রেফতার হেদায়েতুল স্থানীয় কমিশনার ইলিয়াসের ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে ছিলেন।
বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) দুপুরে এ তথ্য জানান সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার (মিডিয়া) জসীম উদ্দিন খান। তিনি বলেন, বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) দিনগত রাত আড়াইটার দিকে রাজধানীর বংশাল থানার সিক্কাটুলী লেন এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।
গত বছরের ১৯ জুলাই পুরান ঢাকার কবি নজরুল কলেজের মোড় সংলগ্ন পাতলা খান লেনে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী ও শেখ বোরহান উদ্দিন কলেজের সাবেক শিক্ষার্থী নাদিমুল হক এলেম। ঘটনার পর নিহতের মা কিসমত আরা বাদী হয়ে শেখ হাসিনাসহ মোট ৮৯ জনকে আসামি করে সূত্রাপুর থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। বর্তমানে মামলাটির তদন্ত সিআইডির ঢাকা মেট্রো দক্ষিণ বিভাগ পরিচালনা করছে।
গ্রেফতার হেদায়েতুল ইসলাম আমিনকে আদালতে সোপর্দ ও রিমান্ডের আবেদনসহ পরবর্তী আইনগত কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন বলেও জানিয়েছেন সিআইডির এ কর্মকর্তা।
টিটি/এমএএইচ/জিকেএস