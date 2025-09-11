  2. জাতীয়

শাহজালাল বিমানবন্দর

ডমেস্টিক টার্মিনালের সামনে কোমর পানি, যাত্রীদের ভোগান্তি

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:৫৯ পিএম, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
শাহজালাল বিমানবন্দরের ডমেস্টিক টার্মিনালে ঢোকার সড়কে জলাবদ্ধতা/জাগো নিউজ

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ডমেস্টিক টার্মিনালের সামনে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে মুষলধারে বৃষ্টির পর এই জলাবদ্ধতা দেখা দেয়। এতে টার্মিনালে যানবাহন ঢুকতে না পারায় ভোগান্তিতে পড়েন যাত্রীরা।

বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক) সূত্রে জানা গেছে, বেলা ১১টার দিকে টানা ৩০ মিনিট বৃষ্টি হয়। এ কারণে বিমানের বলাকা ভবনের পেছন দিয়ে ডমেস্টিক টার্মিনালে ঢোকার সড়কে পানি জমে যায়। এরপর থেমে থেমে আরও কয়েক দফায় বৃষ্টি হলে ওই সড়কে কোমরসমান পানি জমে। এর মধ্যে কয়েকটি যানবাহনের ইঞ্জিনে পানি ঢুকে সড়কে বন্ধ হয়ে আছে। টার্মিনালে ঢুকতে বিকল্প সড়ক ব্যবহার করতে দেখা গেছে যাত্রীদের।

যদিও গত ১৭ মার্চ বিমানবন্দর রেলস্টেশন-সংলগ্ন আশকোনা রেলগেট এবং এর আশপাশের উন্নয়নকাজ পরিদর্শনে গিয়ে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) প্রশাসক মোহাম্মদ এজাজ বলেছিলেন, বর্ষা মৌসুমে এয়ারপোর্ট-আশকোনা এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসনে বেবিচক, বাংলাদেশ রেলওয়ে, ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে এবং ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন একযোগে কাজ করবে। তার এ কথার ছয় মাস পরও এ এলাকায় জলাবদ্ধতা নিরসনে কাজ শুরু করেনি ডিএনসিসি।

আবার মূল কাজটি সিভিল অ্যাভিয়েশনের হলেও এ বিষয়ে কোনো গুরুত্ব দিচ্ছে না। এ বিষয়ে জানতে বেবিচকের প্রধান প্রকৌশলী জাকারিয়া হোসেনের মুঠোফোনে একাধিকবার কল দিলেও তিনি সাড়া দেননি। তবে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বেবিচকের এক কর্মকর্তা জাগো নিউজকে বলেন, এই সড়কের পাশেই আশকোনো হজ ক্যাম্প থেকে শাহজালাল বিমানবন্দর পর্যন্ত টানেলের কাজ চলছে। এ কারণে বৃষ্টির পানি অপসারণের অনেকগুলো লাইন বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে ভারী বর্ষণ হলেই জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয় ডমেস্টিক টার্মিনালের সামনে।

