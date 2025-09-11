ফের কুড়িল-বাড্ডা সড়কে পোশাক শ্রমিকদের অবরোধ, যান চলাচল বন্ধ

ফের কুড়িল-বাড্ডা সড়কে পোশাক শ্রমিকদের অবরোধ, যান চলাচল বন্ধ
রাজধানীর কুড়িলে বেতন-ভাতার দাবিতে ফের সড়ক অবরোধ করে রেখেছেন ইউরোজোন ফ্যাশন গার্মেন্টসের শ্রমিকরা। এতে বাড্ডা-কুড়িল রোডের দুপাশেই যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ। ফলে ভোগান্তিতে পড়েছেন সাধারণ মানুষ।
বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) বিকেল ৩টা থেকে ছয় শতাধিক শ্রমিক সড়ক অবরোধ শুরু করেন।
স্থানীয়রা জানান, শ্রমিকরা হঠাৎ করে সড়কে নেমে আসায় কুড়িল থেকে বাড্ডা এবং বাড্ডা থেকে কুড়িলের দিকে কোনো গাড়ি যাতায়াত করতে পারছে না। এতে আশপাশের এলাকায় তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়েছে।
এদিকে ঢাকার বিমানবন্দর রোডে উত্তরা-ময়মনসিংহ হাইওয়ের উভয় দিকে দুই শতাধিক শ্রমিক সড়ক অবরোধ করেন। ফলে ওই সড়কেও যান চলাচল বন্ধ।
ট্রাফিক গুলশান বিভাগের অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (এডিসি) জিয়াউর রহমান জিয়া জানান, পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়েছে এবং শ্রমিকদের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে।
এর আগে গত ২ সেপ্টেম্বর বেতন-ভাতার দাবিতে প্রায় চার ঘণ্টা ধরে সড়ক অবরোধ করে রেখেছিল ইউরোজোন ফ্যাশন গার্মেন্টসের শ্রমিকরা।
টিটি/এনএইচআর/জেআইএম