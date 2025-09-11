দোহায় ওআইসির জরুরি সভায় যোগ দেবেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা

দোহায় ওআইসির জরুরি সভায় যোগ দেবেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেছেন, আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর কাতারের দোহায় অনুষ্ঠিতব্য ওআইসির জরুরি সভায় বাংলাদেশের পক্ষে যোগ দেবেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মোহাম্মদ তৌহিদ হোসেন।
তিনি বলেন, ফিলিস্তিন প্রশ্নে আমাদের অবস্থান স্পষ্ট। কয়েকদিন আগে দোহায় ইসরায়েল আক্রমণ করেছে। এ কারণে আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর ওআইসির একটা জরুরি সভা ডাকা হয়েছে। সেখানে তৌহিদ হোসেন বাংলাদেশের পক্ষে অংশ নেবেন।
রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে সংবাদ ব্রিফিংয়ে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং/ছবি বিপ্লব দিক্ষিৎ
বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক সংবাদ ব্রিফিংয়ে প্রেস সচিব এ তথ্য জানান।
তিনি বলেন, আজ রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে ফিলিস্তিনি জনগণকে গণহত্যা ও নিষ্ঠুরতম বর্বরতা থেকে রক্ষার লক্ষ্যে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত ‘ইউএন (ইউনাইটেড নেশন) হাই লেভেল ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স ফর দি পিস ফুল সেটেলমেন্ট অব দি কোয়েশ্চেন অব প্যালেস্টাইন অ্যান্ড ইমপ্লিমেন্টেশন অব দা টু স্টেট সলিউশন’ শীর্ষক সম্মেলনে পররাষ্ট্র উপদেষ্টার অংশগ্রহণ সম্পর্কে উপদেষ্টা পরিষদকে অবহিত করা হয়।
