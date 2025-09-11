শ্রম সংস্কার কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নে আইনের সংশোধন প্রয়োজন
অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেছেন, শ্রম সংস্কার কমিশনের সুপারিশ করা ৮২টি সুপারিশ বাস্তবায়নে শ্রম আইনের সংশোধন প্রয়োজন হবে। এ সংশোধনের জন্য শ্রম মন্ত্রণালয় কাজ করছে। আইনের সংশোধন হলেই বেশিরভাগ সুপারিশ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে।
বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর বেইলি রোডে ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত প্রেস ব্রিফিংয়ে শ্রম উপদেষ্টার বরাত দিয়ে এসব তথ্য জানান প্রেস সচিব শফিকুল।
শফিকুল আলম বলেন, মন্ত্রণালয় নিজ থেকেই অনেকগুলো সংস্কার কাজ করেছে। এসব সংস্কার কাজের সঙ্গে শ্রম মন্ত্রণালয়, আইএলও ও প্রধান উপদেষ্টার আন্তর্জাতিক বিষয়ক বিশেষ দূত লুৎফে সিদ্দিকী নিবিড়ভাবে কাজ করেছেন। ইতিমধ্যে অনেকগুলো সংস্কার করা হয়েছে। গত বছর ১৮ দফার একটি ত্রিপক্ষীয় সফল চুক্তি হয়েছিল। এখানে প্রতিবছর শ্রমিকদের বেতন কত করে বাড়বে সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত ছিল ওই চুক্তিতে।
