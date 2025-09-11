ঢাকায় এসেছিলেন ভ্যাটিকানের কার্ডিনাল কোভাকাদ

ঢাকায় এসেছিলেন ভ্যাটিকানের কার্ডিনাল কোভাকাদ
ভ্যাটিকানের আন্তঃধর্মীয় সংলাপ বিষয়ক দপ্তরের প্রিফেক্ট, এমিনেন্স কার্ডিনাল জর্জ জ্যাকব কোভাকাদ বাংলাদেশে এসেছিলেন। সফর শেষে সব ধর্মের মানুষের প্রতি পারস্পরিক শ্রদ্ধা, বোঝাপড়া এবং সহযোগিতার আন্তরিক আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।
গতকাল (১০ সেপ্টেম্বর) বুধবার ঢাকার কাকরাইলের আর্চবিশপ ভবন হলে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে কার্ডিনাল কোভাকাদ মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টানসহ সব ধর্মের মানুষের উষ্ণ আতিথেয়তার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, ‘আমি এখানে আন্তঃধর্মীয় সংলাপের প্রতি প্রকৃত আগ্রহ দেখেছি। আজ আমি ইসলামিক ফাউন্ডেশন পরিদর্শন করেছি এবং তরুণদের শিক্ষিত ও অনুপ্রাণিত করতে তাদের প্রচেষ্টার কথা জেনেছি। ক্যাথলিক চার্চের লক্ষ্যও এক — একটি সমৃদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ সমাজ গড়ে তোলা।’
সংকটের সময় আন্তঃধর্মীয় সহযোগিতা বিশেষভাবে জরুরি উল্লেখ করে কার্ডিনাল কোভাকাদ বলেন, ‘সংঘাত বা উত্তেজনা দেখা দিলে শান্তি প্রতিষ্ঠায় খ্রিস্টান ও মুসলমান একসঙ্গে ভূমিকা রাখতে পারে। আমাদের সবার দায়িত্ব হলো শান্তির পক্ষে কথা বলা।’ নিজের সফর প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘আমার এ সফর ছিল বন্ধুত্বপূর্ণ সফর। আমরা শুনতে এসেছি, শিখতে এসেছি এবং একসঙ্গে কাজ করার পথ খুঁজতে এসেছি।’
ঢাকার আর্চবিশপ বিজয় এন. ডি’ক্রুজ, ওএমআই, কার্ডিনালের ভাবনার প্রতিধ্বনি করে আন্তঃধর্মীয় সংলাপে উদারতার গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ‘আমাদের উন্মুক্ত হৃদয় নিয়ে সংলাপে এগোতে হবে। প্রতিটি ধর্মের মধ্যে সৌন্দর্য ও প্রজ্ঞা আছে। সমালোচনা না করে আমাদের উচিত অন্যের মধ্যে ভালোটা খুঁজে বের করা ও সেটার মূল্যায়ন করা। সংলাপের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত বন্ধুত্ব, ভালোবাসা ও ধৈর্য — তাহলেই আমরা সত্যের কাছাকাছি পৌঁছাতে পারব।’
সংবাদ সম্মেলনে কার্ডিনাল কোভাকাদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন তার প্রতিনিধিদলের সদস্যরা। ভ্যাটিকানের ডিকাস্টারির আন্ডার সেক্রেটারি মন্সিনিয়র ইন্দুনিল জনকরত্নে কোদিথুওক্কু কানকানামালাগে আন্তঃধর্মীয় সংলাপকে বাস্তব জীবনে কীভাবে কার্যকর করা যায় তার ওপর গুরুত্ব দেন। বিভাগের সচিব ফাদার জোসেফ ভিক্টর এডউইন, এসজে বলেন, ‘শিক্ষা ও সংস্কৃতিই পারে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সম্পর্ককে শক্তিশালী করতে। ফাদার মার্কাস সলো কেওটা, এসভিডি, যোগ করেন, ভিন্ন ধর্মের মানুষদের মধ্যে বন্ধুত্বের সেতুবন্ধন গড়াই হবে শান্তি প্রতিষ্ঠার সবচেয়ে কার্যকর পথ।’
সংবাদ সম্মেলনে সমাপনী বক্তব্য দেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ভ্যাটিকানের রাষ্ট্রদূত আর্চবিশপ কেভিন র্যান্ডাল। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন কার্ডিনালের সফর উপলক্ষে গঠিত মিডিয়া কমিটির আহ্বায়ক ফাদার বুলবুল রেবেইরো।
গত ৬ থেকে ১১ সেপ্টেম্বরের সফরে কার্ডিনাল কোভাকাদ জাতীয় ও স্থানীয় ধর্মীয় নেতাদের সঙ্গে আলোচনা, সেমিনার ও সম্মেলনে অংশ নেন। সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন প্রধান বিচারপতির সঙ্গেও। তার সফরের মূল লক্ষ্য ছিল বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সহযোগিতা বাড়ানো। তাই সফরের প্রতিটি মুহূর্তেই তিনি তুলে ধরেছেন একই বার্তা — শান্তি, ঐক্য আর মানবিক মর্যাদার আহ্বান।
উল্লেখ্য ভারতীয় বংশোদ্ভূত জর্জ জ্যাকব কোভাকাদ গত বছর ভ্যাটিকানে কার্ডিনাল হিসেবে স্বীকৃতি পান। কার্ডিনাল পাদ্রীদের উচ্চতর পদ যার দায়িত্ব হলো পোপ নির্বাচন করা, পোপের উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করা এবং গির্জা পরিচালনার কাজে পোপকে সহযোগিতা করা। কোভাকাদ ১৯৭১ সালের ১১ আগস্ট ভারতের কেরল রাজ্যের তিরুবনন্তপুরমে জন্মগ্রহণ করেন। ২০০৪ সালে তিনি পাদ্রী হিসেবে অভিষিক্ত হন।