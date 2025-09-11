স্থানীয় সরকার বিকেন্দ্রীকরণে প্রধান উপদেষ্টার গুরুত্বারোপ
স্থানীয় সরকারকে বিকেন্দ্রীকরণের ওপর গুরুত্বারুপ করেছেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস। তাদের ক্ষমতা ও কার্যাবলি কীভাবে বাড়ানো যেতে পারে সে ব্যাপারে তিনি নির্দেশনা দিয়েছেন।
বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর তেজগাঁওয়ে তার কার্যালয়ে উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে প্রধান উপদেষ্টা এই নির্দেশনা প্রদান করেন।
বিকেলে ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে ব্রিফিংয়ে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বৈঠকের তথ্য তুলে ধরে এসব কথা জানান।
তিনি বলেন, স্থানীয় সরকারের আশু বাস্তবায়নযোগ্য সুপারিশ বাস্তবায়ন কত দ্রুত করা যায়, কীভাবে করা যায় সে ব্যাপারেও উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেন প্রধান উপদেষ্টা।
প্রেস সচিব বলেন, স্থানীয় সরকারে যেসব সংস্থা রয়েছে (যেমন ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা বা সিটি করপোরেশন), সেগুলো যেন নিজস্ব ফান্ড কালেক্ট করতে পারে এবং সেই ফান্ড ম্যানেজ করতে পারে বৈঠকে সে ব্যাপারেও আলোচনা হয়।
