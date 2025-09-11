  2. জাতীয়

৩ ঘণ্টায়ও সড়ক ছাড়েননি শ্রমিকরা, যানজটে চরম ভোগান্তি

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:৩৮ পিএম, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বকেয়া বেতন-ভাতার দাবিতে বিক্ষুব্ধ শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ/ সংগৃহীত

বয়েকা বেতন-ভাতার দাবিতে রাজধানীর কুড়িলে প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে সড়ক অবরোধ করে রেখেছেন ইউরোজোন ফ্যাশন গার্মেন্টসের বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা।

বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেবর) বিকেল পৌনে ৩টা থেকে শুরু হওয়া অবরোধ এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত চলছিল। এতে তেজগাঁও, মহাখালী, বনানী, কুড়িল, রামপুরা ও বাড্ডা সড়কে দীর্ঘ যানজটে আটকা পড়েছে অসংখ্য যানবাহন। এতে ভোগান্তিতে পড়েছেন বিভিন্ন যানের চালক, যাত্রী ও পথচারীরা। এসব সড়কে যানজটে আটকা পড়া যানবাহনের দীর্ঘ সারি দেখা গেছে।

গুলশান ট্রাফিক বিভাগের বাড্ডা জোনের সহকারী কমিশনার সোহেল রানা জানান, রাজধানীর বড় এলাকাজুড়ে যানজট ছড়িয়ে পড়েছে। এতে সাধারণ মানুষ ভোগান্তিতে পড়েছে।

গুলশান ট্রাফিক বিভাগের অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (এডিসি) জিয়াউর রহমান জিয়া জাগো নিউজকে বলেন, কুর্মিটোলা, শেওড়া ও জোয়ার সাহারা এলাকায় সড়ক থেকে অবরোধকারী পোশাক শ্রমিকদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে বিমানবন্দর-মহাখালী সড়কে যানবাহন চলাচল শুরু হয়েছে। তবে দীর্ঘক্ষণ অবরোধ থাকায় যানবাহনের অতিরিক্ত চাপ রয়েছে। এই চাপ কমতে কিছুটা সময় লাগবে।

এডিসি জিয়াউর রহমান আরও জানান, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে উপস্থিত রয়েছে পুলিশ। শ্রমিকদের সঙ্গে আলোচনা করে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা চলছে।

এর আগে গত ৩ সেপ্টেম্বর বেতন-ভাতার দাবিতে প্রায় চার ঘণ্টা ধরে সড়ক অবরোধ করে রেখেছিললেন ইউরোজোন ফ্যাশন গার্মেন্টসের শ্রমিকেরা।

