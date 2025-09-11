  2. জাতীয়

নুরকে দেখতে গেলেন সাদিক-ফরহাদ-মহিউদ্দিন

প্রকাশিত: ০৬:৪৭ পিএম, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
নুরুল হক নুরকে দেখতে হাসপাতালে ডাকসুর নবনির্বাচিতরা

গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি ও ডাকসুর সাবেক ভিপি নুরুল হক নুরকে দেখতে হাসপাতালে গেলেন ডাকসুর নবনির্বাচিত ভিপি সাদিক কায়েম। এসময় আরও ছিলেন নবনির্বাচিত জিএস এস এম ফরহাদ ও এজিএস মো. মহিউদ্দিন খান।

বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোটের ফেসবুক পেজে এক পোস্টে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

গত ২৯ আগস্ট বিজয়নগরে জাতীয় পার্টির নেতাকর্মীদের সঙ্গে গণধিকার পরিষদের কর্মীদের সংঘর্ষ হয়। পরে দুই পক্ষকে ছত্রভঙ্গ করতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী বলপ্রয়োগ করে। এতে আহত হন ভিপি নুরসহ গণঅধিকার পরিষদের বেশ কয়েকজন নেতাকর্মী। এরপর থেকে হাসপাতালে রয়েছেন ডাকসুর সাবেক ভিপি নুরুল হক নুর।

গত ৯ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন। এতে সহ-সভাপতি (ভিপি), সাধারণ সম্পাদক (জিএস) ও সহ-সাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদসহ ২৮টি পদের বেশিরভাগ পদে জয়ী হন ছাত্রশিবির সমর্থিত ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী প্যানেলের প্রার্থীরা।

