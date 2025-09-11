পুলিশের জন্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইনভেস্টিগেশন সার্ভিস তৈরির নির্দেশনা
প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেছেন, পুলিশের জন্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইনভেস্টিগেশন সার্ভিস দ্রুত তৈরির জন্য আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়কে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।
তিনি বলেন, পুলিশের তদন্ত কার্যক্রম যেন রাজনৈতিক বা অন্য কোনো কিছু দ্বারা প্রভাবিত না হয় সেজন্য এ সার্ভিস তৈরি হবে। এছাড়া পুলিশের ইন্টার্নাল কমপ্লেইন কমিশন গঠনের জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে নির্দেশনা দেওয়া হয়।
বিকেলে রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক সংবাদ ব্রিফিংয়ে প্রেস সচিব বৈঠকের এই সিদ্ধান্তর কথা জানান।
এমইউ/বিএ/জেআইএম