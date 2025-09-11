  2. জাতীয়

বালিশকাণ্ড: ২ উপ-সহকারী প্রকৌশলীকে বাধ্যতামূলক অবসর

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:১২ পিএম, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বালিশকাণ্ড: ২ উপ-সহকারী প্রকৌশলীকে বাধ্যতামূলক অবসর

পাবনার রূপপুর গ্রিন সিটি প্রকল্পের কাজে অস্বাভাবিক ব্যয়ের (বালিশকাণ্ড) অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় গণপূর্ত অধিদপ্তরের দুই উপ-সহকারী প্রকৌশলীকে বাধ্যতামূলক অবসর দেওয়া হয়েছে ও একজনের বেতন কমানো (নিম্নবেতন গ্রেডে অবনমিতকরণ) হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) এ বিষয়ে আলাদা আলাদা প্রজ্ঞাপন জার করেছে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, পাবনা গণপূর্ত উপবিভাগের উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)‌ (সাময়িক বরখাস্তকৃত) মো. ফজলে হক, রাজশাহী গণপূর্ত জোনের উপ-সহকারী প্রকৌশলী (ই/এম, পিঅ্যান্ডডি) মোসা. শাহনাজ আখতার এবং উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) খোরশেদা ইয়াছরিবা রাজশাহী গণপূর্ত সার্কেলে কর্মরত থাকা অবস্থায় রূপপুর গ্রিন সিটি প্রকল্পের (২০১৯ সালে নির্মাণাধীন) ২০ ও ১৬ তলা ভবনের আসবাবপত্র ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় এবং ভবনে উঠানোর কাজে অস্বাভাবিক ব্যয়ের বিষয়টি সে সময়ে বিভিন্ন মিডিয়াতে প্রকাশিত হয়। এ বিষয়ে ২০১৯ সালের ১৯ মে গণপূর্ত অধিদপ্তর এবং গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় থেকে গঠিত পৃথক তদন্ত কমিটির দাখিল করা তদন্ত প্রতিবেদনে প্রকল্পের কাজে অস্বাভাবিক ব্যয়ের বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে। পরবর্তী সময়ে বিভাগীয় তদন্তেও অসদাচরণের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

এ প্রকল্পে অন্যান্য জিনিসের অস্বাভাবিক দামের সঙ্গে একটি বালিশের দাম ধরা হয় ২৮ হাজার টাকা। তাই এটি বালিশকাণ্ড হিসেবে পরিচিত লাভ করে।

প্রজ্ঞাপনে আরও বলা হয়, তদন্ত কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী অস্বাভাবিক ব্যয়ের প্রাক্কলন প্রস্তুতের সাথে সরাসরি জড়িত থেকে দায়িত্ব পালনে অবহেলা করায় ফজলে হক ও শাহনাজ আখতারকে ‘সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮’ অনুযায়ী বাধ্যতামূলক অবসর দেওয়া হয়েছে।

আরেক উপ-সহকারী প্রকৌশলী খোরশেদা ইয়াছরিবাকে ‘নিম্নবেতন গ্রেডে অবনমিতকরণ’ গুরুদণ্ড দেওয়া হয়েছে বলে প্রজ্ঞাপনে জানানো হয়েছে।

আরএমএম/বিএ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।