মাইলস্টোনে যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত
হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পেল তিন শিক্ষার্থী
রাজধানীর উত্তরায় মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে যুদ্ধবিমান বিধ্বস্তের ঘটনায় দগ্ধ আরও তিন শিক্ষার্থীকে হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। তারা হলো- আলভিরা (১০), সামিয়া (১০) ও নুসরাত (১২)।
বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) দুপুরে তাদের তিনজনকে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট থেকে ছাড়পত্র দেওয়া হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ইনস্টিটিউটের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক অধ্যাপক ডা. নাসির উদ্দিন।
তিনি বলেন, আলভিরা, সামিয়া ও নুসরাত নামের তিন শিক্ষার্থীর শারীরিক অবস্থার উন্নতি হওয়ায় তাদের আজ দুপুরের দিকে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। আমাদের জাতীয় বার্ন ইনস্টিটিউট থেকে এখন পর্যন্ত ২৩ জনকে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে।
তিনি আরও বলেন, জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে এখনো ১৩ জন চিকিৎসাধীন। তাদের সবার অবস্থা উন্নতির দিকে। আমরা আশা করছি অন্য যারা আমাদের এখানে ভর্তি আছেন তারাও শিগগির সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরবেন ইনশাআল্লাহ।
ডা. নাসির উদ্দিন বলেন, যাদের ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে বা হচ্ছে তারা পরবর্তীসময় জাতীয় বার্ন ইনস্টিটিউটে এসে চিকিৎসা নিতে পারবেন। তাদের অপারেশন প্রয়োজন হলে তাও করতে পারবেন।
গত ২১ জুলাই উত্তরার দিয়াবাড়ি এলাকায় মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজ ক্যাম্পাসে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত হয়। এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত ৩৬ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন প্রায় শতাধিক।
কাজী আল-আমিন/বিএ/জেআইএম