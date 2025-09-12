ঢাকায় এশিয়ান ট্যুরিজম ফেয়ার শুরু ১৮ সেপ্টেম্বর

ঢাকায় এশিয়ান ট্যুরিজম ফেয়ার শুরু ১৮ সেপ্টেম্বর
ঢাকায় আগামী ১৮ শুরু হচ্ছে তিনদিনব্যাপী ১২তম এশিয়ান ট্যুরিজম ফেয়ার। যা চলবে ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় এ মেলা চলবে।
শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। মেলার আয়োজন করবে পর্যটন বিচিত্রা।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বেড়ানোর সব আয়োজন নিয়ে দেশ-বিদেশের ভ্রমণ প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণে ওই মেলা ঢাকায় অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। মেলায় আকর্ষণীয় ডিসকাউন্ট অফার, রেফেল ড্র ছাড়াও থাকবে বি-টু-বি সেশন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ নানা আয়োজন।
আসন্ন শীত মৌসুমে দেশ-বিদেশে পর্যটন গন্তব্যের ভ্রমণ পরিকল্পনা পর্যটকদের কাছে পৌঁছে দিতেই এ নিরবচ্ছিন্ন আয়োজন।
এমএমএ/এমকেআর/এমএস