ঢাকায় এশিয়ান ট্যুরিজম ফেয়ার শুরু ১৮ সেপ্টেম্বর

প্রকাশিত: ১১:০৭ এএম, ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ঢাকায় আগামী ১৮ শুরু হচ্ছে তিনদিনব্যাপী ১২তম এশিয়ান ট্যুরিজম ফেয়ার। যা চলবে ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় এ মেলা চলবে।

শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। মেলার আয়োজন করবে পর্যটন বিচিত্রা।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বেড়ানোর সব আয়োজন নিয়ে দেশ-বিদেশের ভ্রমণ প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণে ওই মেলা ঢাকায় অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। মেলায় আকর্ষণীয় ডিসকাউন্ট অফার, রেফেল ড্র ছাড়াও থাকবে বি-টু-বি সেশন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ নানা আয়োজন।

আসন্ন শীত মৌসুমে দেশ-বিদেশে পর্যটন গন্তব্যের ভ্রমণ পরিকল্পনা পর্যটকদের কাছে পৌঁছে দিতেই এ নিরবচ্ছিন্ন আয়োজন।

