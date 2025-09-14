স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা
অনেক জায়গায় পূজা কমিটির মধ্যে কোন্দল রয়ে গেছে
দূর্গাপূজা উদযাপনে অনেক জায়গায় পূজা কমিটির মধ্যে কোন্দল রয়ে গেছে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী।
রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) সচিবালয়ে আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত কোর কমিটির সভা শেষে উপদেষ্টা এ কথা জানান।
দূর্গাপূজার সময় আইনশৃঙ্খলা রক্ষার প্রস্তুতির বিষয়ে উপদেষ্টা বলেন, পূজা একেবারে ঘনিয়ে এসেছে। পূজার ক্ষেত্রে যত ধরনের প্রস্তুতি আছে আমাদের নিতে হবে। পূজা একটা ধর্মীয় অনুষ্ঠান, এটার পবিত্রতা রক্ষা করা আমাদের সবার দায়িত্ব। কে কোন ধর্মের আমরা সেটা দেখবো না। আমাদের সবার দায়িত্ব তারা যেন পূজাটা ভালোভাবে করতে পারে। এজন্য সবার সাহায্য-সহযোগিতা দরকার।
তিনি বলেন, পূজার ক্ষেত্রে যেন কোনো অসুবিধা না হয়, সেজন্য আমাদের যা যা করার আমরা সবই করবো। পূজাটা যেন নির্বিঘ্নে ধর্মীয় রীতিনীতি মেনে করতে পারে সেজন্য আমরা সব ব্যবস্থা করে দেবো। এটার পবিত্রতা যেন রক্ষা হয় আমরা সব ব্যবস্থা করবো।
স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, অনেক জায়গায় একটু সমস্যা আছে। কমিটির নিজেদের মধ্যে একটা কোন্দল রয়ে গেছে। আমরা অনুরোধ করবো- তাদের নিজেদের কোন্দলটা মিটিয়ে পূজাটা যেন ভালোভাবে সম্পন্ন হয়। আপনারা (সাংবাদিক) লোকজনকে বলবেন, আমরাও বলবো। আমরা আশা করি পূজাটা খুব ভালোভাবে ও নির্বিঘ্নে উৎসবমুখর পরিবেশ এবং ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য বজায় রেখে হয়ে যাবে।
লুট হওয়া অস্ত্রের বিষয়ে জানতে চাইলে উপদেষ্টা বলেন, লুট হওয়া অস্ত্র প্রতিদিনই উদ্ধার হচ্ছে।
জাতীয় নির্বাচনের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে কী আলোচনা হয়েছে জানতে চাইলে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, নির্বাচনের সময় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি যেন খুব ভালো থাকে, এ ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে।
ডাকসু-জাকসু নির্বাচন হলো। এ নির্বাচন নিয়ে কোনো আলোচনা হয়েছে কি না জানতে চাইলে উপদেষ্টা বলেন, এগুলোর মধ্যে আমাদের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর যতটুকু দায়িত্ব ছিল, আমরা মনে হয় সেটা শতভাগ সম্পন্ন করতে পেরেছি। আমাদের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী নিয়ে কারো কোনো অভিযোগ নেই। আমাদের প্রস্তুতিরও কোনো অভাব ছিল না।
জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে আইনশৃঙ্খলার চ্যালেঞ্জটা কীভাবে মোকাবিলা করবেন- এ বিষয়ে জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, জাতীয় নির্বাচন তো আরও অনেক পরে। এটার জন্য আমরা ট্রেনিং শুরু করে দিয়েছি। প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে।
আরএমএম/এএমএ/জেআইএম