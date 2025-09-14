  2. জাতীয়

ডেমরায় পারিবারিক দ্বন্দ্বে গলায় ফাঁস নারীর

ঢামেক প্রতিবেদক
ঢামেক প্রতিবেদক ঢামেক প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৪৪ পিএম, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ডেমরায় পারিবারিক দ্বন্দ্বে গলায় ফাঁস নারীর
ফাইল ছবি

রাজধানীর ডেমরা থানাধীন কোনাপাড়া আইডিয়াল রোড পশ্চিমপাড়া এলাকার একটি বাসায় গলায় ফাঁস দিয়ে মোছা. জান্নাতি (২৪) নামে এক নারী আত্মহত্যা করেছেন বলে জানা গেছে। পরিবারের দাবি, সৎ মায়ের পারিবারে দ্বন্দ্বের জেরে অভিযানে ওই নারী আত্মহত্যা করেছেন।

রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) দুপুর ২টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। পরে অচেতন অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে মৃত ঘোষণা করেন।

নিহতের ভাই রিয়াজ বলেন, আমার বোন ও বোনের বর একটি প্যাকেজিং কারখানায় কাজ করেন। মা মারা যাওয়ার পর বাবা আরেকটি বিয়ে করলে সৎ মায়ের অত্যাচারে আমি বাসা থেকে বের হয়ে যাই। আমার বোনকেও বিভিন্ন সময়ে বাসা ছেড়ে যেতে বলা হতো। পারিবারিক দ্বন্দ্বে অভিমানে নিজ রুমের সিলিং ফ্যানের সঙ্গে গলায় ওড়না পেচিয়ে আমার বোন ফাঁস দেয়।

জান্নাতি ডেমরা কোনাপাড়ার আইডিয়াল রোড পশ্চিমপাড়া এলাকার মোহাম্মদ কুদ্দুসের মেয়ে। তার স্বামীর নাম এনামুল। তাদের সংসারে দুই ছেলে ও এক কন্যাসন্তান রয়েছে।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহ হাসপাতালের জরুরি বিভাগের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানায় জানানো হয়েছে।

কাজী আল-আমিন/এমকেআর/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।