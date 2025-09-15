  2. জাতীয়

ঢাকায় পার্টি ড্রাগসহ সরবরাহকারী চক্র গ্রেফতার

প্রকাশিত: ১০:৪৩ এএম, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
রাজধানীর বিভিন্ন অভিজাত এলাকায় ডিজে পার্টি ও পার্টি ড্রাগ সরবরাহকারী চক্রের মূলহোতাসহ সিন্ডিকেটের সব সদস্যকে গ্রেফতার করেছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (ডিএনসি)।

অভিযান থেকে রেকর্ড পরিমাণ এমডিএমএ ও কুশ উদ্ধার করা হয়েছে।

সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) ডিএনসির উপপরিচালক মেহেদী হাসান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, এ বিষয়ে আজ সোমবার দুপুরে অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে মহাপরিচালক মো. হাসান মারুফ আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বিস্তারিত জানাবেন।

