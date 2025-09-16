জাপানে মতবিনিময় সভা
প্রবাসী বাংলাদেশিদের নানা সমস্যা-সংকট তুলে ধরলো এনসিপি
জাপানে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে মতবিনিময় সভা করেছেন জাপান সফররত জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) প্রতিনিধি দলের সদস্যরা। মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) স্থানীয় সময় সকাল সাড়ে ১০টার দিকে জাপানের টোকিওতে বাংলাদেশ দূতাবাসে ওই মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এনসিপিরি যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক ও মিডিয়া সেল সদস্য মাহাবুব আলম এক বার্তায় এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
মতবিনিময় সভায় এনসিপির মুখ্য সংগঠক (উত্তরাঞ্চল) সার্জিস আলম, মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী, যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক মাহাবুব আলম, দলের এশিয়া প্রতিনিধি জুবায়ের সর্দারসহ প্রতিনিধি দলের অন্যরা অংশ নেন।
সভায় জাপানে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের নানা সমস্যা-সংকট তুলে ধরা হয়। বিশেষভাবে বাংলাদেশ বিমানের জাপান-টু-বাংলাদেশ সরাসরি ফ্লাইট চালু করার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এসময় এনসিপি নেতারা বলেন, সরাসরি বিমান চালু হলে দুই দেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য, যোগাযোগ ও সুযোগ-সুবিধা বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে।
এছাড়া জাপানে মৃত্যুবরণ করা প্রবাসীদের মরদেহ দ্রুত ও সহজে দেশে পাঠানোর জন্য কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের দাবি জানানো হয়। রাষ্ট্রদূত জানান, এ প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু করা হয়েছে এবং তা আরও সহজতর করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।
বাংলাদেশ থেকে কীভাবে আরও বেশি শিক্ষার্থী ও দক্ষ জনশক্তি জাপানে আনা যায় সেই বিষয়ে সম্ভাবনা ও করণীয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় সভায়। একই সঙ্গে বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধির উপায় এবং জাপানে বাংলাদেশিদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম সহজ করার বিষয়েও আলোচনা করা হয়। আলোচনা শেষে প্রতিনিধি দল বাংলাদেশ দূতাবাসের বিভিন্ন কার্যক্রম ঘুরে দেখেন।
