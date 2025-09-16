ইতালিতে ভুয়া ভিসায় লোক পাঠিয়ে প্রতারণা, গ্রেফতার এক

ইতালিতে ভুয়া ভিসায় লোক পাঠিয়ে প্রতারণা, গ্রেফতার এক
ইতালিতে ভুয়া ভিসায় লোক পাঠিয়ে কোটি টাকার প্রতারণার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে সিআইডি ঢাকা মেট্রো পূর্ব বিভাগের একটি টিম। রাজধানীর পল্টন থানার মামলায় প্রতারক চক্রের এই সদস্যকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
গ্রেফতার ব্যক্তির নাম মিলন মিয়া (৪২)। গতকাল সোমবার রাতে ফরিদপুর শহরের চকবাজার এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।
মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার (মিডিয়া) জসীম উদ্দিন খান এসব তথ্য জানান।
জসীম উদ্দিন খান বলেন, গ্রেফতার আসামির বিরুদ্ধে গত ২ জুলাই পল্টন থানায় একটি মামলা দায়ের হয়। পরে মামলার তদন্তভার পায় সিআইডি। ইতালিতে লোক পাঠানোর কথা বলে প্রতারক চক্রটি শতাধিক ব্যক্তির কাছ থেকে কয়েক কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। প্রকৃত ভিসার বদলে দেওয়া হয়েছে ভুয়া ভিসা। বেশকিছু ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে এ অর্থ নেওয়ার প্রমাণ মিলেছে। এছাড়া ভুক্তভোগীদের পাসপোর্ট আটকে রেখে হয়রানি করার অভিযোগও রয়েছে।
প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের তথ্য জানিয়ে তিনি বলেন, মিলন মিয়া স্বীকার করেছেন- ভিজিট ভিসায় ইতালিতে লোক নেওয়ার কথা বলে ফরিদপুরের একজনের সঙ্গে ২২ লাখ টাকার চুক্তি হয়। এর মধ্যে ৭ লাখ টাকা অগ্রিম নেন তিনি।
জসীম উদ্দিন খান আরও বলেন, মিলন মিয়ার বেশ কয়েকজন সহযোগী রয়েছে এবং তিনি তাদের হয়ে বিভিন্ন এলাকা থেকে লোক সংগ্রহ করতেন। ভাগ্য বদলের আশায় বিদেশে যেতে ইচ্ছুক মানুষই ছিল তাদের মূল টার্গেট। ফরিদপুর, নড়াইল, নরসিংদী, কিশোরগঞ্জ, চাঁদপুর, চট্টগ্রামসহ সারাদেশের বেশ কিছু জেলায় এই চক্রের নেটওয়ার্ক বিস্তৃত।
তিনি বলেন, জিজ্ঞাসাবাদে আরও জানা যায়- ইতালি ও লিবিয়াতে লোক পাঠানোর মূল হোতা জোসনা বেগম ও মাহবুব। গ্রেফতার মিলন মিয়া প্রতারণার বিষয়টি স্বীকার করেছেন। বর্তমানে ঘটনাটির তদন্ত করছে সিআইডি ঢাকা মেট্রো পূর্ব বিভাগ। তাকে আদালতে সোপর্দ, রিমান্ডের আবেদনসহ পরবর্তী আইনগত কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। অপরাধের পূর্ণাঙ্গ তথ্য উদঘাটন, অন্য সদস্যদের শনাক্ত ও গ্রেফতার করতে সিআইডির তদন্ত ও অভিযান অব্যাহত রয়েছে।
