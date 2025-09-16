চট্টগ্রামে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের মিছিল থেকে গ্রেফতার ৭
কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ, নিষিদ্ধ ছাত্রলীগসহ অন্যান্য অঙ্গ সংগঠনের ৭ সদস্যকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) রাত ১০টার দিকে বন্দর থানার বড়পুল মোড়ের কানেক্টিং রোড এলাকা থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়। এ সময় নেতাকর্মীরা হাতে মশাল, লাঠিসোঁটা ও ইটপাটকেল নিয়ে সরকারবিরোধী স্লোগান দিতে দিতে যাচ্ছিলেন।
এ ঘটনায় বন্দর থানায় সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা হয়েছে।
গ্রেফতার সাতজন হলেন- মো. ইব্রাহীম খলিল তুষার (২৪), আসিফ মাহবুব (২৪), নয়ন শীল (২৩), মো. সাগর (২৫), জাহিদুল ইসলাম (২২), মাসুদ হাওলাদার (৩০) এবং মইন উদ্দিন (৩০)।
পুলিশ জানায়, অভিযানে আগুনে পোড়ানো বাঁশের পাঁচটি মশালের অংশ, ১১টি ইটের টুকরো, একটি ভিভো ও একটি রেডমি অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়েছে।
বন্দর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আফতাব উদ্দিন বলেন, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তারা নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের সন্ত্রাসী কার্যক্রমে জড়িত এবং বিদেশ থেকেও আর্থিক ও তথ্যগত সহায়তা পাচ্ছিলেন বলে স্বীকার করেন। তাদের আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।
