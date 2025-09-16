সহায়তা কার্যক্রম দেখতে খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটিতে ব্রিটিশ হাইকমিশনার

সহায়তা কার্যক্রম দেখতে খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটিতে ব্রিটিশ হাইকমিশনার
পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য যুক্তরাজ্যের সহায়তায় পরিচালিত স্বাস্থ্য ও শিক্ষা কার্যক্রম দেখতে খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটি সফর করেছেন ব্রিটিশ হাইকমিশনার সারা কুক। সোম ও মঙ্গলবার (১৫-১৬ সেপ্টেম্বর) খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটি তিনি সরেজমিন পরিদর্শন করেন।
সারা কুক স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিদর্শন করে দেখেছেন প্রসূতিদের নিরাপদ প্রসব, পরিবার পরিকল্পনা সেবা এবং প্রথমবারের মতো জরায়ুমুখ ক্যানসার স্ক্রিনিংয়ের সুযোগ কীভাবে নিশ্চিত করা হচ্ছে। এসব কার্যক্রম বাস্তবায়ন হচ্ছে বাংলাদেশ সরকার, জাতিসংঘ এবং স্থানীয় অংশীদারদের সহযোগিতায়।
যুক্তরাজ্য পার্বত্য চট্টগ্রামে শিক্ষা খাতেও সহায়তা দিচ্ছে। সরকারের শিক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করার পাশাপাশি আগে বিদ্যালয়ের বাইরে থাকা শিশুদের, বিশেষ করে মেয়েদের, মূল ধারার শিক্ষায় ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। বান্দরবানে ২,৭০০ এর বেশি শিশু পুনরায় আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় যুক্ত হয়েছে।
সারা কুক বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও মানুষের আতিথেয়তা আমাকে মুগ্ধ করেছে। আমরা প্রান্তিক ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য ও শিক্ষায় অবদান রাখতে পেরে গর্বিত।
ব্রিটিশ হাইকমিশন জানায়, ২০২০–২০২৪ সালে যুক্তরাজ্যের অর্থায়নে ১২,০০০-এর বেশি নিরাপদ প্রসব সম্পন্ন হয়েছে এবং ৮,০০০-এর বেশি নারী জরায়ুমুখ ক্যানসার স্ক্রিনিং পেয়েছেন।
যুক্তরাজ্য বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন, প্রান্তিক ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অধিকার রক্ষা নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
