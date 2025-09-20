মার্কিন সেনাদের মুখে ‘হালুগাইট্ট্যে মুড়ির টিন’

মার্কিন সেনাদের মুখে ‘হালুগাইট্ট্যে মুড়ির টিন’
শেষ হলো বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র বিমানবাহিনীর যৌথ মহড়া। সাত দিনের এই যৌথ মহড়ায় অংশ নেওয়ার ফাঁকে চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় করা গান ‘হালুগাইট্ট্যে মুড়ির টিন’ এর সঙ্গে সুর মিলিয়েছিলেন মার্কিন সেনারা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ঘুরছে সেই গানের ভিডিও।
সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের নির্দেশনা ও বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর ব্যবস্থাপনায় সাত দিনব্যাপী এ মহড়ার সমাপনী অনুষ্ঠান বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) বিমানবাহিনী ঘাঁটি জহুরুল হকে অনুষ্ঠিত হয়।
জানা যায়, সমাপনী অনুষ্ঠানের পর সেনাসদস্যরা চট্টগ্রামের জহুরুল হক বিমান ঘাঁটিতে ফিরে আসেন। সাত দিনের মহড়ার ক্লান্তি ভুলে সেদিন রাতে গানে মেতে ওঠেন দুই দেশের কিছু সেনাসদস্য।
গানের ভিডিওটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে প্রথম শেয়ার করেন সাংবাদিক রেজাউল করিম। তিনি নিশ্চিত করেন, ভিডিওটি চট্টগ্রামের জহুরুল হক ঘাঁটির অডিটোরিয়াম থেকে ধারণ করা।
ওই ভিডিওতে দেখা যায়, বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর এক সদস্য গাইছেন কোক স্টুডিও বাংলার জনপ্রিয় গান ‘হালুগাইট্ট্যে মুড়ির টিন’। এর সঙ্গে গিটার ও শেকার (রেইনস্টিক) বাজাচ্ছেন দুজন মার্কিন বিমানসেনা। পাশে থাকা আরেক মার্কিন সেনা গানের সঙ্গে গলা মেলাচ্ছেন, তাল মিলিয়ে হাততালি দিচ্ছেন আরও একজন।
আইএসপিআর জানিয়েছে, গত ১৪ সেপ্টেম্বর শুরু হওয়া এ মহড়ায় বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর একটি সি-১৩০জে পরিবহন বিমান, একটি এম আই-১৭ হেলিকপ্টার, যুক্তরাষ্ট্র প্যাসিফিক এয়ার ফোর্সের দুইটি সি-১৩০জে পরিবহন বিমান, বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর ১৫০ জন এবং ইউএস প্যাসিফিক এয়ার ফোর্সের ৯২ জন সদস্য অংশ নেন। পাশাপাশি বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনীর সদস্যরাও মহড়ায় অংশ নেন।
যৌথ মহড়ার সমাপনী অনুষ্ঠানে সহকারী বিমানবাহিনী প্রধান (পরিচালন) এয়ার ভাইস মার্শাল জাভেদ তানভীর খান সমাপনী বক্তব্য দেন এবং দু’দেশের অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে ফটোসেশনে অংশ নেন। অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের প্রতিনিধি, ইউএস প্যাসিফিক এয়ার ফোর্সের জ্যেষ্ঠ সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তা, মহড়ায় অংশগ্রহণকারী বিমানবাহিনীর সদস্য এবং তিন বাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
আইএসপিআর আরও জানায়, প্রতিকূল পরিস্থিতি ও দুর্যোগকালীন বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর হেলিকপ্টার ও পরিবহন বিমানের দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিত করাই এ মহড়ার মূল লক্ষ্য। এর মাধ্যমে দুদেশের বিমানবাহিনী পেশাগত দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের পাশাপাশি আন্তঃকার্যক্ষমতা বৃদ্ধি, কৌশলগত সহযোগিতা জোরদার এবং পারস্পরিক আস্থা ও বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করবে।
মহড়ার অংশ হিসেবে বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর চিকিৎসা, প্রকৌশল ও লজিস্টিক বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে স্থানীয় জনগণকে সেবা দিয়ে দুদেশের সম্পর্ককে মানবিক ও স্থিতিশীল ভিত্তি দেবে।
