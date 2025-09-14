বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্রের বিমানবাহিনীর যৌথ মহড়া শুরু

বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্রের বিমানবাহিনীর যৌথ মহড়া শুরু
বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ও যুক্তরাষ্ট্রের প্যাসিফিক এয়ার ফোর্সের সাত দিনব্যাপী যৌথ অনুশীলন মহড়া ‘অপারেশন প্যাসিফিক এঞ্জেল ২৫-৩’ শুরু হয়েছে।
রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
আইএসপিআর জানায়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের নির্দেশনা ও বিমান বাহিনীর সার্বিক ব্যবস্থাপনায় সাত দিনব্যাপী এ মহড়া ১৪ সেপ্টেম্বর শুরু হয়েছে। তবে মহড়ার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয় গতকাল শনিবার চট্টগ্রামের বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ঘাঁটি জহুরুল হকে।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিমান বাহিনী ঘাঁটি জহুরুল হকের এয়ার অধিনায়ক এয়ার ভাইস মার্শাল হায়দার আব্দুল্লাহ। তিনি মহড়ার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা করেন।
- আরও পড়ুন
- খাতুনগঞ্জে নিয়ন্ত্রণহীন পাম অয়েলের দাম
- আফতানগর-বনশ্রী যোগাযোগে ৩ সেতুর নির্মাণকাজ উদ্বোধন কাল
এ মহড়ায় মেডিভ্যাক (উদ্ধার অভিযান), বিমান রক্ষণাবেক্ষণ, প্যারাসুট ও লিটার রিগিং, রোটারি-উইং হোইস্ট অপারেশন, সামুদ্রিক ও বন্যা মোকাবিলা, কমব্যাট রাবার রেইডিং ক্রাফট, জাঙ্গল সারভাইভাল, দুর্ঘটনাস্থল ব্যবস্থাপনা, মানবিক সহায়তা ও দুর্যোগ প্রতিরোধ সংক্রান্ত নানার অনুশীলন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
মহড়ায় বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর একটি সি-১৩০জে পরিবহন বিমান, একটি এমআই-১৭ হেলিকপ্টার এবং প্যাসিফিক এয়ার ফোর্সের দুটি সি-১৩০জে পরিবহন বিমান অংশ নিচ্ছে।
বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ১৫০ জন ও যুক্তরাষ্ট্রের প্যাসিফিক এয়ার ফোর্সের ৯২ জন সদস্যের পাশাপাশি বাংলাদেশ সেনা ও নৌবাহিনীর সদস্যরাও মহড়ায় অংশ নিয়েছেন।
আইএসপিআর আরও জানায়, এ মহড়া দুই দেশের বিমান বাহিনীর পেশাগত দক্ষতা, পারস্পরিক অভিজ্ঞতা বিনিময় ও সহযোগিতা জোরদারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। পাশাপাশি চিকিৎসা, প্রকৌশল ও লজিস্টিক বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে স্থানীয় জনগণকে সেবা প্রদানের মাধ্যমে দুই দেশের মধ্যে আস্থা ও বন্ধন আরও সুদৃঢ় হবে।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিমান বাহিনীর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও সদস্য এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্যাসিফিক এয়ার ফোর্সের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।
টিটি/কেএসআর/জিকেএস