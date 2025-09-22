ভিভিআইপি লাউঞ্জে ফ্লাইটের অপেক্ষায় প্রধান উপদেষ্টার সফরসঙ্গীরা

ভিভিআইপি লাউঞ্জে ফ্লাইটের অপেক্ষায় প্রধান উপদেষ্টার সফরসঙ্গীরা
অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে (ইউএনজিএ) যোগ দিতে রোববার দিবাগত রাতে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবেন বিএনপি, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ও এনসিপির পাঁচ শীর্ষ নেতা।
তারা হলেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির, জামায়াতের নায়েবে আমির ডা. সৈয়দ আবদুল্লাহ মো. তাহের, এনসিপির সদস্যসচিব আখতার হোসেন ও এনসিপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সদস্য সচিব ডাঃ তাসনিম জারা।
প্রধান উপদেষ্টার জ্যেষ্ঠ সহকারী প্রেস সচিব ফয়েজ আহম্মদ রোববার দিবাগত রাত ১২টা ২০মিনিটে জানান, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ভিভিআইপি লাউঞ্জে পাঁচজন নেতা দুবাইগামী ফ্লাইটের আগে অপেক্ষা করছেন।
তিনি জানান, তারা প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে নিউইয়র্ক সফরে যাচ্ছেন। এই নেতারা জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনের অধিবেশনগুলোতেও অংশ নেবেন এবং বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) আয়োজিত একটি শীর্ষ বিনিয়োগ সম্মেলনেও যোগ দেবেন।
এমইউ/এমএসএম