ফায়ার ফাইটার শামীমের জানাজা সম্পন্ন

প্রকাশিত: ০৩:৫৫ এএম, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
টঙ্গীতে কেমিক্যালের আগুন নেভাতে গিয়ে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণকারী ফায়ারফাইটার শামীম আহমেদের জানাজা সম্পন্ন হয়েছে।

সোমবার (২৩ সেপ্টেম্বর) রাত ৮টায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর প্রাঙ্গণে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মো. খোদা বখস চৌধুরী, ফায়ার সার্ভিসের মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মুহাম্মদ জাহেদ কামালসহ মন্ত্রণালয় ও ফায়ার সার্ভিসের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।

জানাজার আগে মরদেহে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা। এছাড়া অগ্নিসেনাদের একটি চৌকস দল গার্ড অব অনার প্রদান করে।

সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত পাঠ ও পরিবারের পক্ষ থেকে বক্তব্যের পর ধর্মীয় শিক্ষক মুহাদ্দিস কাজী শরিফ উল্লাহ জানাজা পরিচালনা করেন।

পরে মরদেহ অ্যাম্বুলেন্সযোগে নেত্রকোনা জেলার কেন্দুয়া উপজেলায় গ্রামের উদ্দেশে নেওয়া হয়। সেখানেই শৈশবের প্রিয় মাটিতে চিরনিদ্রায় শায়িত হবেন বীর ফায়ারফাইটার শামীম আহমেদ।

