  2. জাতীয়

৯৯৯-এ ফোনে উদ্ধার

প্রেমিকের সঙ্গে দেখা করতে হবিগঞ্জ থেকে ঢাকায় এসে বিপদে কিশোরী

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:০২ পিএম, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
প্রেমিকের সঙ্গে দেখা করতে হবিগঞ্জ থেকে ঢাকায় এসে বিপদে কিশোরী

প্রেমিকের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে বিপদে পড়ে জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯–এর তৎপরতায় উদ্ধার হয়েছে হবিগঞ্জের দশম শ্রেণির এক কিশোরী।

পুলিশ জানায়, বৃহস্পতিবার ভোর তিনটার দিকে হবিগঞ্জ থেকে ঢাকাগামী এনা পরিবহনের একটি বাস মহাখালী বাস টার্মিনালে পৌঁছায়।

প্রেসিমের সঙ্গে দেখা করতে ওই কিশোরীর গাজীপুরে নেমে সেখান থেকে অন্য বাসে রংপুরে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ঘুমন্ত থাকায় সে গাজীপুরে নামতে পারেনি। বাসের সব যাত্রী নেমে গেলেও সে একা বাসের ভেতর রয়ে যায়। এসময় বাসের স্টাফরা তাকে নানান জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলে একজন যাত্রী বিষয়টি সন্দেহজনক মনে করে ৯৯৯ নম্বরে ফোন দেন।

৯৯৯–এর কলটেকার কনস্টেবল সালমান খবরটি তৎক্ষণাৎ তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানা পুলিশকে জানান। পরে থানার একটি টহল দল দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটার আগেই কিশোরীকে নিরাপদে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে।

পুলিশের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে কিশোরী জানায়, দশম শ্রেণির ছাত্রী ওই কিশোরী তার প্রেমিকের সঙ্গে দেখা করার জন্য রংপুরের উদ্দেশ্যে বাড়িতে না জানিয়ে হবিগঞ্জ থেকে রওনা দেয়। কিশোরীর গাজীপুর নেমে সেখান থেকে অন্য বাসে রংপুর যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ঘুমন্ত থাকায় সে গাজীপুর নামতে পারেনি। গভীর রাতে বাসটি ঢাকার মহাখালী এসে পৌঁছে। বাসের সব যাত্রী নেমে গেলেও কিংকর্তব্যবিমূঢ় কিশোরী বাসে থেকে যায়। এরপর বাস স্টাফরা কিশোরীকে নানান জেরা করছিলেন। এ অবস্থায় একজন বাস যাত্রী ৯৯৯ নম্বরে ফোন করেন ভোর তিনটায়।

পুলিশ জানিয়েছে, কিশোরীর অভিভাবকদের খবর দেওয়া হয়েছে; তারা ঢাকায় এসে তাকে গ্রহণ করবেন।

জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯–এর পুলিশ পরিদর্শক আনোয়ার সাত্তার জানান, এক সচেতন যাত্রী ও ৯৯৯–এর তাৎক্ষণিক পদক্ষেপে সম্ভাব্য বিপদ থেকে কিশোরীকে রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে।

টিটি/এমকেআর/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।