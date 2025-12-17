৩১৮৫ কোটি টাকা আত্মসাৎ, এস আলম গ্রুপের বিরুদ্ধে দুদকের ২ মামলা
জনতা ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে প্রায় তিন হাজার ১৮৫ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে শিল্পগোষ্ঠী এস আলম গ্রুপের বিরুদ্ধে দুটি মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।
বুধবার (১৭ ডিসেম্বর) দুদকের চট্টগ্রাম-১ কার্যালয়ে মামলা দুটি করা হয় বলে জানিয়েছেন সংস্থার উপ-পরিচালক সুবেল আহমেদ।
একটি মামলা করা হয়েছে এস আলম রিফাইন্ড সুগার ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের নামে। এতে দুই হাজার ৩২ কোটি ৩০ লাখ ৪৫ হাজার ৯১৮ টাকা ৪০ পয়সা আত্মসাতের অভিযোগ আনা হয়েছে।
মামলায় গ্রুপের কর্ণধার সাইফুল আলম মাসুদকে কোম্পানিটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে আসামি করা হয়েছে। এছাড়া পরিচালক আব্দুল্লাহ হাসান, সহযোগী প্রতিষ্ঠান গ্লোবাল ট্রেডিং করপোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাশেদুল আলমসহ গ্রুপের অন্যান্য পরিচালক ও জনতা ব্যাংকের কর্মকর্তারাও আসামি হিসেবে আছেন।
অভিযোগে বলা হয়, ২০০৯ সালের ২৫ আগস্ট থেকে চলতি বছরের ৬ মার্চ পর্যন্ত ঋণ নিয়ে সুদে-আসলে এ টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে।
অপর মামলাটি করা হয়েছে এস আলাম সুপার এডিবল অয়েল লিমিটেডের নামে। এতে এক হাজার ১৫২ কোটি ৫১ লাখ ১৪ হাজার ১০৭ টাকা ৫২ পয়সা আত্মসাতের অভিযোগ আনা হয়েছে।
মামলায় কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মিসকাত আহমেদ, পরিচালক শাহানা ফেরদৌস ও জনতা ব্যাংকের দুই কর্মকর্তাসহ মোট ৩৬ জনকে আসামি করা হয়েছে।
উভয় মামলায় আসামিদের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধি, দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন ও মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে অভিযোগ করা হয়েছে।
