চন্দনাইশে সিলিন্ডার বিস্ফোরণে দগ্ধ আরও এক শ্রমিকের মৃত্যু
চট্টগ্রামের চন্দনাইশে ভয়াবহ গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে মোহাম্মদ আকিব (১৭) নামে আরও এক শ্রমিক মারা গেছেন। এ নিয়ে এ ঘটনায় সাতজন মারা গেলেন।
বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) বিকেল ৫টার সময় ঢাকার জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি।
বিষয়টি সাংবাদিকদের নিশ্চিত করেছেন উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান মাওলানা সোলাইমান ফারুকী। মোহাম্মদ আকিব হাশিমপুর ইউনিয়নের ছৈয়দাবাদ পর্দার ডেবা এলাকার মোহাম্মদ আমিনের ছেলে।
গত ১৭ সেপ্টেম্বর ভোর সাড়ে ৬টার দিকে চন্দনাইশ ও সাতকানিয়া সীমান্তের দ্বীপ চরতী সর্বির চর নির্জন এলাকায় অবৈধ গ্যাস ক্রসফিলিং করার সময় গুদামে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ ঘটে। এত গুদামটি সম্পূর্ণ ভষ্মীভূত হয়। এসময় গুদামে অবস্থানকারী ১০ জন গুরুতর দগ্ধ হন।
স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে প্রথমে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন। একদিন পর গুরুতর অবস্থায় চারজনকে ঢাকার বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়। দুদিন পর বাকি ছয়জনকেও ঢাকায় পাঠানো হয়।
ঢাকায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় শনিবার (২১ সেপ্টেম্বর) রাতে মারা যান ওই গুদামের দুই শ্রমিক মো. ইদ্রিস (২৬) ও মো. ইউসুফ (৩০)। এরপর গত সোমবার ভোররাতে মারা যান গুদামের মালিক মাহাবুবুল আলম (৪৭)।
একইদিন সকাল সাড়ে ৯টার সময় মারা যান শ্রমিক মোহাম্মদ ছালেহ (৩৩)। পরদিন গত মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ১০টার সময় মারা যান শ্রমিক মোহাম্মদ হারেছ প্রকাশ হারুন (২২)।
সর্বশেষ আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে মারা যান শ্রমিক মোহাম্মদ আকিব। বর্তমানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন মোহাম্মদ কফিল (২২), মো. সৌরভ রহমান (২৫) ও মোহাম্মদ লিটন (২৮)। তাদের অবস্থাও আশঙ্কাজনক।
