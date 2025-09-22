চন্দনাইশে সিলিন্ডার বিস্ফোরণে দগ্ধ গুদাম মালিকের মৃত্যু
সাতকানিয়া ও চন্দনাইশ উপজেলা সীমান্ত এলাকার চরতী ইউনিয়নের দ্বীপ চরতী সর্বিরচর নামক স্থানে গ্যাস ক্রসফিলিং গুদামে গ্যাস সিলিন্ডার বিষ্ফোরণে অগ্নিদগ্ধ গুদাম মালিক মাহাবুবুল আলম (৪৬) মারা গেছেন।
সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) ভোররাতে ঢাকার জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।
এর আগে, গত শনিবার রাতে মারা যান ওই গুদামের দুই শ্রমিক মো. ইদ্রিস (২৬) ও মো. ইউসুফ (৩০)। ভয়াবহ এই অগ্নিকাণ্ডে এ নিয়ে এখন পর্যন্ত দগ্ধ ৩ জন মারা গেছেন। স্থানীয় বাসিন্দা অ্যাড. মাহাবুবুল আলম বিষয়টি সাংবাদিকদের নিশ্চিত করেছেন।
প্রায় ১ বছর আগে থেকে সাতকানিয়ার চরতী ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ড দ্বীপ চরতী সর্বিরচর নামক নির্জন এলাকায় গ্যাস ক্রসফিলিং কারখানাটি গড়ে ওঠে। একটি বড় সেমিপাকা গুদামঘরে গ্যাসের সরকারি বড় বোতল থেকে ছোট বোতলে গ্যাস ক্রসফিলিং করে বাজারজাত করে আসছিল চক্রটি।
বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) ভোর সাড়ে ৬টার দিকে ওই গুদামে হঠাৎ গ্যাস সিলিন্ডার বিষ্ফোরিত হয়ে আগুন ছড়িয়ে পড়ে এবং গুদামটি সম্পূর্ণ পুড়ে যায়।
এ সময় গুদামে অবস্থানকারী মাহাবুবুল আলম (৪৭), শ্রমিক মোহাম্মদ ইউসুফ (২৬), মোহাম্মদ আকিব (১৭), মো. হারুন (২৯), মোহাম্মদ ইদ্রিস (৩০), মোহাম্মদ কফিল (২২), মোহাম্মদ রিয়াজ (১৭), মো. সৌরভ রহমান (২৫), মোহাম্মদ লিটন (২৮) ও মোহাম্মদ ছালেহসহ (৩৩) ১০ জন দগ্ধ হন।
খবর পেয়ে চন্দনাইশ ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের কর্মীরা ঘটনাস্থলে এসে পানি ব্যবহার করে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে ভর্তি করেন। সেখান থেকে প্রথমে ৪ জনকে ঢাকার বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি বিভাগে ভর্তি করা হয়। অগ্নিদগ্ধ অন্য ৭ জনের অবস্থাও আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে।
