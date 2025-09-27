  2. জাতীয়

সেন্টমার্টিনে পর্যটন কখনোই বন্ধ করা হয়নি: পরিবেশ উপদেষ্টা

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:২১ পিএম, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
সেন্টমার্টিনে পর্যটন কখনোই বন্ধ করা হয়নি: পরিবেশ উপদেষ্টা
বিশ্ব নদী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান/ছবি: জাগো নিউজ

সেন্টমার্টিন দ্বীপে পর্যটন কখনোই বন্ধ করা হয়নি বলে জানিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের পানিসম্পদ, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান।

উপদেষ্টা রিজওয়ানা বলেন, ‘সেন্টমার্টিন আমাদের জাতীয় সম্পদ। সেন্টমার্টিন বাঁচলে পর্যটন বাঁচবে। সেন্টমার্টিনে পর্যটন কখনোই বন্ধ করা হয় নাই। প্রকৃতি, পরিবেশ এবং জীববৈচিত্র্য রক্ষায় পর্যটন নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে।’

শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) বিশ্ব নদী দিবস উপলক্ষে রাজধানীর পান্থপথে নদী ভবনে আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপদেষ্টা এ কথা বলেন। পানি উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ রিভার ফাউন্ডেশন এবং প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশন অনুষ্ঠানটির আয়োজন করে।

রিজওয়ানা বলেন, রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকলে ও জনগণ ঐক্যবদ্ধ হলে, এক এবং অভিন্ন উদ্দেশ্যে নদী রক্ষা করতে হবে।

বাংলাদেশ নদী গবেষণা ইনস্টিটিউটকে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে উল্লেখ করে উপদেষ্টা বলেন, কিন্তু তাদের বাজেট মাত্র ৮৩ লাখ টাকা, যা দিয়ে কোনো গবেষণা সম্ভব নয়। এজন্য বাজেট বাড়ানো হয়েছে এবং চারটি দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে- সুন্দরবন ও পাহাড়ি এলাকার নদী জরিপ, সংকটাপন্ন নদী জরিপ, আন্তসীমান্ত নদীর তালিকা প্রণয়ন এবং বালু-পাথর উত্তোলনের প্রভাব মূল্যায়ন।

প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান মুকিত মজুমদার বাবু অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের প্রশাসক মোহাম্মদ এজাজ ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক মো. এনায়েত উল্ল্যাহ। শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন বাংলাদেশ নদী ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান মো. মনির হোসেন।

এ বছর তিনটি ক্যাটাগরিতে মার্ক অ্যাঞ্জেলো রিভার অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন- গবেষণায় হালদা রিসার্চ ল্যাবের অধ্যাপক ড. মো. মনজুরুল কিবরিয়া, সাংবাদিকতায় দৈনিক সমকালের সিনিয়র রিপোর্টার জাহিদুর রহমান ও সংগঠনে বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)।

আরএএস/একিউএফ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।