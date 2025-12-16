বিজয় দিবসে ঢাকা জেলা প্রশাসনের কুচকাওয়াজ, সংবর্ধনা ও বিজয় মেলা
যথাযোগ্য মর্যাদা, ভাবগাম্ভীর্য ও উৎসবমুখর পরিবেশে মহান বিজয় দিবস উদযাপন করেছে ঢাকা জেলা প্রশাসন।
দিবসটি উপলক্ষে মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী বীর শহীদদের স্মৃতির স্মরণে সকালে জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুস্পস্তবক অর্পণ করা হয়। জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মো. রেজাউল করিম এই শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণের নেতৃত্ব দেন।
জেলা প্রশাসনের নানা কর্মসূচির মূল পর্ব পরে মোহাম্মদপুরের ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে সকাল ৯টায় আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। এরপর সকাল সাড়ে ৯টায় বিভিন্ন বাহিনী ও শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয় মনোজ্ঞ কুচকাওয়াজ।
সকাল ১০টায় বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের নিয়ে আকর্ষণীয় প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এরপর সকাল সাড়ে ১০টায় মহান মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ পরিবারকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। পরে বেলা সাড়ে ১১টায় অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে পুরস্কার বিতরণের মাধ্যমে।
এরপর বিকেল ৩টায় তিন দিনব্যাপী জেলা প্রশাসকের কার্যালয় প্রাঙ্গণে বিজয় মেলার উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক।
এসময় জেলা প্রশাসক রেজাউল করিম জাগো নিউজকে বলেন, বিজয় দিবস বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে এক মহিমান্বিত ও ঐতিহাসিক দিন। এই দিবসে অর্জিত হয় মহান বিজয় এবং সূচনা হয় স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের। এই ঐতিহাসিক দিনটি আমরা যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে উদযাপন করছি।
জেলা প্রশাসন জানায়, ১৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত এই মেলায় চারু, কারু ও স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত শিল্পপণ্যের সমারোহ থাকবে।
এছাড়া আগামীকাল (১৭ ডিসেম্বর) কেরানীগঞ্জের আগানগর আমবাগিচা খেলার মাঠে জেলা প্রশাসনের আয়োজনে অনুষ্ঠিত হবে আন্তঃএকাডেমি টি-১০ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট।
এমডিএএ/বিএ/এমএস