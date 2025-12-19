  2. জাতীয়

ছায়ানট ভবনে হামলা-ভাঙচুর

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:৩৯ এএম, ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫
রাজধানীর ধানমন্ডিতে অবস্থিত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ছায়ানট ভবনে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করেছে একদল বিক্ষুব্ধ জনতা।

বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) দিনগত রাত ১টার দিকে বিক্ষুব্ধ জনতা ছায়ানট ভবনে প্রবেশ করে ভাঙচুর চালায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ ও সেনাবাহিনী পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

ধানমন্ডি মডেল থানার ডিউটি অফিসার মিঠুন সিংহ জাগো নিউজকে বলেন, বিক্ষুব্ধ জনতা ধানমন্ডিতে অবস্থিত ছায়ানট ভবন ভাঙচুর করেছে। পুলিশ ঘটনাস্থলে আছে।

এর আগে রাত পৌনে ১২টার দিকে প্রথম আলোর কার্যালয় ও পরে ডেইলি স্টার অফিসে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করে বিক্ষুব্ধ জনতা। এতে ডেইলি স্টার ভবনের ছাদে আটকা পড়েন বেশ কয়েকজন সাংবাদিক। আগুন ও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ফায়ার সার্ভিস, সেনাবাহিনী ও বিজিবির সদস্যরা কাজ করছেন।

ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ওসমান হাদির মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে ঢাকার বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ শুরু হয়। ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে শেখ মুজিবের বাড়িতেও ভাঙচুর-অগ্নিসংযোগ করে। চট্টগ্রামেও হামলা-ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে।

প্রধান উপদেষ্টা দেশবাসীকে শান্ত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন। ঘটনার পর হাদির ইনকিলাব মঞ্চের পেজ থেকেও সহিংসতা পরিবারের অনুরোধ জানানো হয়েছে।

