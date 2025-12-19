প্রথম আলোর আগুন আশপাশে ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা
রাজধানীর কারওয়ান বাজারে প্রথম আলোর ভবনে আগুন দিয়েছে বিক্ষুব্ধ জনতা। আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে ফায়ার সার্ভিসের দুই ইউনিট।
বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) দিবাগত রাত ৩টার দিকে এ তথ্য জানান ফায়ার সার্ভিস নিয়ন্ত্রণ কক্ষের ডিউটি অফিসার মো. শাজাহান।
তিনি জানান, প্রথম আলো ভবনে আগুন লাগার খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে।
সরেজমিনে দেখা যায়, আগুন লাগার পর প্রায় এক ঘণ্টা পর ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করতে পারেন। বর্তমানে ফায়ার ফাইটাররা আগুন নিয়ন্ত্রণে আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। তবে আগুন এখনো দাউ দাউ করে জ্বলছে। যদি দ্রুত নিয়ন্ত্রণ সম্ভব না হয় তবে আশপাশের ভবনে আগুন ছড়িয়ে পড়ার শঙ্কা রয়েছে।
ঘটনাস্থলে সেনাবাহিনী, বিজিবি ও পুলিশ সদস্যরা উপস্থিত রয়েছেন।
এদিকে ডেইলি স্টার ভবনে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করে বিক্ষুব্ধ জনতা। এতে করে ডেইলি স্টারের ভবনে আটকা পড়ে বেশ কয়েকজন সাংবাদিক।
ভবনটিতে আটকা পড়া ডেইলি স্টারের সাংবাদিক জাইমা ইসলাম তার ফেসবুকে লিখেছেন, আমি আর শ্বাস নিতে পারছি না। চারদিকে খুব বেশি ধোঁয়া। আমি ভেতরে আটকে আছি। তোমরা আমাকে মেরে ফেলছ।
জাইমা ইসলাম সাংবাদিকদের জানান, তিনিসহ প্রায় ৩০ জন ভবনের ছাদে আটকা পড়েন। ছাদে প্রচুর ধোঁয়ায় তাদের শ্বাস নিতে সমস্যা হচ্ছে।
