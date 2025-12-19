  2. জাতীয়

সাধারণ জনগণকে সহিংসতা পরিহারের অনুরোধ ইনকিলাব মঞ্চের

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:২৮ এএম, ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫
দেশের সাধারণ জনগণকে যে কোনো ধরনের সহিংসতা পরিহারের অনুরোধ জানিয়েছে ওসমান হাদির ইনকিলাব মঞ্চ। হাদির মৃত্যুর সংবাদে বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভের পাশাপাশি হামলা-ভাঙচুরের ঘটনার পর ইনকিলাব মঞ্চের ফেসুবক পেজ ও হাদির পেজ থেকে এ অনুরোধ জানানো হয়।

বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) দিনগত রাত ২টার দিকে এ আহ্বান জানানো হয়।

ফেসবুক পোস্টে বলা হয়েছে, ‘ওসমান হাদি তার শত্রুর সঙ্গেও আমৃত্যু ইনসাফ চেয়েছেন, বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই করতে চেয়েছেন।

যিনি দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য নিজের জীবনটা পর্যন্ত বিলিয়ে দিয়েছেন, তাকে কেন্দ্র করে যাতে কোনোভাবেই দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব বিপন্ন না হয় সেদিকে সবাইকে সজাগ দৃষ্টি রাখবার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

যারা এই ঘটনাকে কাজে লাগিয়ে ফায়দা হাসিলের চেষ্টা করছে তাদের সন্দেহের চোখে দেখুন। কোনোভাবেই দেশকে অকার্যকর হতে দেয়া যাবে না।’

এর আগে হাদির মৃত্যুর সংবাদের পর যে কোনো কর্মসূচি তাদের নিজস্ব ফেসবুক পেজের মাধ্যমে জানানো হবে বলে ঘোষণা ছিল সংগঠনটির পেজে।

গুলিবিদ্ধ হয়ে সিঙ্গাপুরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বৃহস্পতিবার রাত পৌনে ১০টার দিকে শরিফ ওসমান হাদি মারা যান। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের তফসিল ঘোষণার পরদিন গত শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) দুপুরে ঢাকার পুরানা পল্টনের বক্স কালভার্ট রোডে তিনি মাথায় গুলিবিদ্ধ হন।

