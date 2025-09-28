সেজেছে মণ্ডপ, ষষ্ঠীতে শুরু দুর্গোৎসব
আশ্বিনের বাতাসে বইছে শারদীয়ার মিষ্টি গন্ধ। সনাতন ধর্মালম্বীদের সবচেয়ে বড় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা। দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে মহাষষ্ঠী পূজার মধ্যে দিয়ে আজ (রোববার) থেকে শুরু হচ্ছে শারদীয় দুর্গোৎসব। সনাতনীদের এই উৎসবটি ঘিরে এরই মধ্যে প্রস্তুত হয়েছে সব মণ্ডপ। উৎসবের আমেজ লেগেছে মন্দির প্রাঙ্গণে।
রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) রাজধানী ঢাকার অন্যতম প্রাচীন পূজামণ্ডপ ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দির প্রাঙ্গণ ঘুরে এমন চিত্র দেখা গেছে।
সরেজমিনে দেখা গেছে, শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে রাজধানী ঢাকার মন্দিরগুলোয় উৎসবের প্রস্তুতি এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে। প্রতিমা নির্মাণ থেকে শুরু করে প্যান্ডেল সাজানো, আলোকসজ্জা, নিরাপত্তা- কোনো কিছুরই যেন কমতি নেই। মন্দিরের মূল গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকতেই চোখে পড়ে নয়নাভিরাম আলোকসজ্জা ও রঙিন সাজসজ্জায় সাজানো মণ্ডপ। মূল মণ্ডপের ভেতরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন দশভুজা দেবী দুর্গা, একদম চিরচেনা রূপে।
এদিকে মণ্ডপ প্রাঙ্গণে নিরাপত্তা ব্যবস্থাও দৃশ্যমান। মন্দির প্রাঙ্গণের চারদিকে বসানো হয়েছে সিসিটিভি ক্যামেরা। পুলিশ, র্যাব ও ডিএমপির পক্ষ থেকে মোতায়েন করা হয়েছে অতিরিক্ত ফোর্স। স্বেচ্ছাসেবক টিমও কাজ করছে নিরলসভাবে। সিসি ক্যামেরার মাধমে মণ্ডপ প্রাঙ্গণে র্যাবের কন্ট্রোল রুম থেকে সার্বক্ষণিক নজরদারি করতেও দেখা গেছে। এছাড়া মন্দির প্রাঙ্গণে উপস্থিত দর্শনার্থী ও ভক্তদের উপস্থিতির চিত্রও ছিল চোখে পরার মতো।
এদিকে আজ মহাষষ্ঠীর ‘বোধন’, দেবীর আমন্ত্রণ ও অধিবাস।
ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরের পুরোহিত ধর্মদাস চট্টোপাধ্যায় জাগো নিউজকে বলেন, সকাল ১০টার দিকে ষষ্ঠীপূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ষষ্ঠীপূজার মধ্য দিয়ে দুর্গাপূজার সূচনা হয়েছে। সন্ধ্যায় আমন্ত্রণ অধিবাস অনুষ্ঠিত হবে।
নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর এক সদস্য বলেন, আমরা সর্বোচ্চ সতর্কতার সঙ্গে সবকিছু নজরদারি করছি। কোনো ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা যেন না ঘটে সেদিকে আমরা সার্বক্ষণিক নজরদারি করছি। সিসি ক্যমেরার মাধ্যমে কন্ট্রোল রুম থেকে নজরদারিসহ সাদা পোশাকেও আমাদের টিম কাজ করছে।
এবার ঢাকায় গতবারের তুলনায় ৭টি বেড়ে মোট ২৫৯টি মণ্ডপে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হবে। আর সারাদেশে মোট মণ্ডপের সংখ্যা ৩৩ হাজার ৩৫৫টি, যা গতবারের তুলনায় প্রায় হাজার খানেক বেশি। এদিকে, গত ২১ সেপ্টেম্বর মহালয়ার মাধ্যমে এবারের দুর্গোৎসবের প্রথম পর্বের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়।
হিন্দু আচার অনুযায়ী, মহালয়া, বোধন আর সন্ধিপূজা- এই তিন পর্ব মিলে দুর্গোৎসব।
পঞ্জিকা অনুযায়ী এবার মহালয়ার সপ্তম দিন অর্থাৎ আজ (২৮ সেপ্টেম্বর) থেকে ষষ্ঠীপূজার মাধ্যমে পাঁচদিনের দুর্গোৎসবের মূল আনুষ্ঠানিকতা শুরু হবে। এরপর ২৯ সেপ্টেম্বর সপ্তমী, ৩০ সেপ্টেম্বর অষ্টমী, অক্টোবরের ১ তারিখ নবমী এবং ২ অক্টোবর দশমীর সন্ধ্যায় বিসর্জনের মধ্য দিয়ে দুর্গোৎসবের সমাপ্তি হবে।
এবার দেবী দুর্গার আগমন হবে গজে অর্থাৎ হাতির পিঠে চড়ে। গজে আগমন বা গমন হলে বসুন্ধরা শস্য-শ্যামলা হয়। দশমীতে দেবী মর্ত্যলোক ছাড়বেন দোলায় চড়ে। আর দোলায় দেবীর গমনকে মহামারি বা মড়কের ইঙ্গিত ধরা হয়।
