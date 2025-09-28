যুবলীগের অর্থ সম্পাদক গিয়াস উদ্দিন গ্রেফতার

যুবলীগের অর্থ সম্পাদক গিয়াস উদ্দিন গ্রেফতার
যুবলীগের অর্থ সম্পাদক মো. গিয়াস উদ্দিনকে (৩৩) গ্রেফতার করেছে পুলিশের কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি) বিভাগ।
রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) বিকেল ৩টার দিকে পুরান ঢাকার ইংলিশ রোড থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।
ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এসব তথ্য নিশ্চিত করেন।
সিটিটিসির বরাতে তালেবুর রহমান বলেন, সিটিটিসির সিটিআই বিভাগের একটি চৌকস দল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে গিয়াস উদ্দিনকে গ্রেফতার করে। তার বিরুদ্ধে দেশের বিভিন্ন থানায় ১৯টি মামলা রয়েছে।
গ্রেফতার গিয়াস উদ্দিনের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন বলেও জানান তালেবুর রহমান।
