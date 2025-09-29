রওশনপন্থি জাতীয় পার্টির মহাসচিব মামুনুর রশীদ গ্রেফতার

রওশনপন্থি জাতীয় পার্টির মহাসচিব মামুনুর রশীদ গ্রেফতার
জাতীয় পার্টির রওশনপন্থি অংশের মহাসচিব কাজী মামুনুর রশীদকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ। তার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রবিরোধী ষড়যন্ত্রের মামলা রয়েছে।
সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) দুপুরে গ্রেফতারের বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেছেন ডিএমপি ডিবি প্রধান মো. শফিকুল ইসলাম।
তিনি জানান, রোববার দিবাগত রাতে রাজধানীর হোটেল ওয়েস্টিনের সামনে থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রবিরোধী ষড়যন্ত্রের মামলা রয়েছে।
এর আগে গত বছরের ৪ নভেম্বর ধর্ষণ মামলায় তাকে গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠানো হয়েছিল। তিনি আদালত থেকে জামিনে মুক্ত ছিলেন। তার বিরুদ্ধে জুলাই আন্দোলনে হত্যার একাধিক মামলা রয়েছে।
টিটি/এসএনআর/জিকেএস