‘ভাইয়া, আমাকে জোর করে নমিনেশন দেওয়া হয়েছিল’ কাকে বললেন আসিফ

‘ভাইয়া, আমাকে জোর করে নমিনেশন দেওয়া হয়েছিল’ কাকে বললেন আসিফ
নাম উল্লেখ না করে এবার দেশসেরা ক্রিকেটার সাকিব আল হাসানের নমিনেশন পাওয়া ও আওয়ামী লীগের রাজনীতি করা বিষয়ে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়েছেন যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া। দুদিন ধরে তাদের মধ্যে চলছে কথার লড়াই।
সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) বিকেল ৫টায় ফেসবুক স্ট্যাটাসে উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ লিখেছেন, ‘ভাইয়া, আমাকে জোর করে নমিনেশন দেওয়া হয়েছিল। আমি শুধু নির্বাচনটাই করেছিলাম, আওয়ামী লীগের দলীয় রাজনীতিতে জড়িত হইনি।
You know who.
যার হাত ছাত্র-জনতার রক্তে রঞ্জিত তাকে বাংলাদেশের পতাকা বহন করতে দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। বোর্ডের কর্তারা একাধিকবার রাজনৈতিক অবস্থান পরিষ্কার করতে বললেও তা না করে বরং খুনিদের এনডোর্স করা ছাড়াও শেয়ার মার্কেট কেলেঙ্কারি, মানি লন্ডারিং, ফাইন্যান্সিয়াল ফ্রড করা কাউকে কেন শুধু ভালো ক্রিকেটার বলেই পুনর্বাসন করতে হবে? আইন সবার জন্য সমান, Face it.’
ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ ও সাকিব আল হাসানের পাল্টাপাল্টি স্ট্যাটাস
এর আগে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কেউ কারও নাম উল্লেখ না করে পাল্টাপাল্টি স্ট্যাটাস দেন উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া ও সাকিব আল হাসান। তাদের এমন ওপেন-সিক্রেট বক্তব্যে তোলপাড় নেটদুনিয়া।
বিএ/এএসএম