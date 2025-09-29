ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ ও সাকিব আল হাসানের পাল্টাপাল্টি স্ট্যাটাস

ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ ও সাকিব আল হাসানের পাল্টাপাল্টি স্ট্যাটাস
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কেউ কারও নাম উল্লেখ না করে পাল্টাপাল্টি স্ট্যাটাস দিয়েছেন যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া এবং দেশসেরা ক্রিকেটার সাকিব আল হাসান। তাদের এমন উপেন-সিক্রেট বক্তব্যে তোলপাড় নেটদুনিয়া।
আরও পড়ুন:
ক্রিকইনফোর সর্বকালের সেরা এশিয়া একাদশে সাকিব
যে কারণে থালাপতি বিজয় হতে পারলেন না মাশরাফি-সাকিব ও ফেরদৌসরা
আগামীর শাসকদের জুলাই আন্দোলন-হাসিনার পরিণতি মনে রাখতে হবে: আসিফ
রোববার রাত ১০টার দিকে ফেসবুক স্ট্যাটাসে ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ লিখেছেন, ‘একজনকে পুনর্বাসন না করায় সহস্র গালি দিয়েছেন আপনারা আমাকে। বাট আই ওয়াজ রাইট। এন্ড অব দ্য ডিসকাশন।’
তার এই স্ট্যাটাসে কাকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে তা বুঝে ফেলেছেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারকারীরা। আসিফ মাহমুদের ইঙ্গিতটা সাকিব আল হাসানের দিকেই ছিল সেটা বোঝা যায় কারণ, রোববার রাত ৯টার দিকে সাকিব আল হাসান ফেসবুকে একটা ছবি পোস্ট করেন, যেখানে গণঅভ্যুত্থানের পর পলাতক ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে দেখা যায়। ছবির ক্যাপশনে সাকিব লেখেন, ‘শুভ জন্মদিন, আপা।’
এরপর আসিফ মাহমুদের স্ট্যাটাস চোখে পড়ে। এর পাল্টা জবাব দেন সাকিব আল হাসান। বাংলাদেশ সময় রাত ১১টা ২০ মিনিটের দিকে সাকিব নিজের ফেসবুকে লেখেন, ‘যাক শেষমেশ কেউ একজন স্বীকার করে নিলেন যে তার জন্য আমার আর বাংলাদেশের জার্সি গায়ে দেওয়া হলো না, বাংলাদেশের জন্য খেলতে পারলাম না! ফিরব হয়তো কোনো দিন আপন মাতৃভূমিতে, ভালোবাসি বাংলাদেশ।’
এসএনআর/জেআইএম