পরিসংখ্যান শক্তিশালীকরণে বিবিএস-ইউএনওপিএস সমঝোতা স্মারক
পরিসংখ্যানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও তথ্য ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়নে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) ও জাতিসংঘ প্রকল্প সেবা দপ্তরের (ইউএনওপিএস) মধ্যে সমঝোতা স্মারক সই হয়েছে।
সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) ঢাকায় পরিসংখ্যান ভবনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এ সমঝোতা স্মারক সই হয়। সমঝোতায় সই করেন বিবিএস মহাপরিচালক মোহাম্মদ মিজানুর রহমান এবং ইউএনওপিএস বাংলাদেশ ও ভুটানের কান্ট্রি ম্যানেজার সুধীর মুরালিধরন।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সচিব আলেয়া আক্তার। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউএনওপিএস দক্ষিণ এশিয়ার পরিচালক চার্লস চালান।
এ অংশীদারত্বের আওতায় পরিসংখ্যানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, আধুনিক তথ্য ব্যবস্থাপনা, জিওস্পেশাল প্রযুক্তির ব্যবহার, এসডিজি পরিবীক্ষণ, যৌথ তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ এবং প্রশিক্ষণ ও প্রকাশনার মাধ্যমে জ্ঞান বিনিময়সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা করা হবে।
অনুষ্ঠানে সচিব আলেয়া আকতার নির্ভরযোগ্য, সময়োপযোগী ও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন তথ্যের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, এ অংশীদারত্ব বিবিএস ও ইউএনওপিএসের মধ্যে সমন্বয় নিশ্চিত করবে এবং জাতীয় পরিসংখ্যান ব্যবস্থায় আধুনিক টুলস ও পদ্ধতি যুক্ত করবে।
বিবিএস মহাপরিচালক ইউএনওপিএসের সহযোগিতা ও প্রতিশ্রুতির জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি উল্লেখ করেন, এ সহযোগিতা বিবিএসের আধুনিকায়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করবে এবং বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জন পরিবীক্ষণে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।
ইউএনওপিএস দক্ষিণ এশিয়ার পরিচালক বলেন, বাংলাদেশে এসডিজি অর্জনে ইউএনওপিএস সবসময় কাজ করছে। বিবিএসের সঙ্গে নতুন এ সহযোগিতা উচ্চমানসম্পন্ন তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যবহারে সহায়তা করবে, যা প্রমাণভিত্তিক নীতি প্রণয়ন, এসডিজি অগ্রগতি পরিবীক্ষণ এবং জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে অত্যন্ত জরুরি।
এমওএস/বিএ