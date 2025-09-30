শিক্ষার্থীদের কোটি টাকা হাতানো বিএসবির খায়রুলের সম্পদ ক্রোক

শিক্ষার্থীদের কোটি টাকা হাতানো বিএসবির খায়রুলের সম্পদ ক্রোক
প্রতারণার মাধ্যমে গড়ে তোলা বিএসবি গ্লোবাল নেটওয়ার্কসের স্বত্বাধিকারী মো. খায়রুল বাশার বাহারের প্রায় ৪২ কোটি ৮৫ লাখ টাকার সম্পদ ক্রোক করেছে সিআইডির ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিট।
মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) বিকেলে সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার (মিডিয়া) জসীম উদ্দিন খান এ তথ্য জানান।
তিনি বলেন, খায়রুল বাশার বাহার শিক্ষার্থীদের যুক্তরাষ্ট্র, কানাডাসহ বিভিন্ন দেশে উচ্চশিক্ষার প্রলোভন দেখিয়ে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন। প্রাথমিক অনুসন্ধানে প্রতারণার প্রমাণ মেলায় চলতি বছরের ৪ মে গুলশান থানায় মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে মামলা করা হয়। পরে ১৪ জুলাই ধানমন্ডি এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করে আদালতে সোপর্দ করে সিআইডি।
সিআইডির তদন্তে উঠে এসেছে, প্রতারণার অর্থ দিয়ে খায়রুল বাশার বাহার ১২২.৪৫ শতাংশ জমি ক্রয় করেন, যার বর্তমান বাজারমূল্য প্রায় ৪২.৮৫ কোটি। সিআইডির আবেদনের পুরিপ্রেক্ষিতে সিনিয়র স্পেশাল জজ আদালত তার নামে থাকা ওই স্থাবর সম্পত্তি ক্রোকের আদেশ দেন।
বিশেষ পুলিশ সুপার জসীম উদ্দিন আরও বলেন, নিজেকে শিক্ষাবিদ ও ব্যবসায়ী পরিচয় দিলেও আসলে খায়রুল বাশার বাহার সংঘবদ্ধ প্রতারক চক্রের সহায়তায় সাধারণ শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে শত শত কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন। তার নামে দেশের বিভিন্ন স্থানে আরও স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ রয়েছে বলে ধারণা পাওয়া গেছে। এসব সম্পদের অনুসন্ধান ও মামলার তদন্ত কার্যক্রম চলমান।
