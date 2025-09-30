  2. জাতীয়

সম্পদ বিবরণী জমা না দেওয়ায় গোলাপের স্ত্রীর নামে মামলা করবে দুদক

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:৫৬ পিএম, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
মো. আবদুস সোবহান মিয়া ওরফে গোলাপ ও তার স্ত্রী গুলশান আরা মিয়া/ছবি: সংগৃহীত

নির্ধারিত সময়ে সম্পদ বিবরণী জমা না দেওয়ায় আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক মো. আবদুস সোবহান মিয়া ওরফে গোলাপের স্ত্রী গুলশান আরা মিয়ার বিরুদ্ধে মামলা করতে যাচ্ছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর সেগুনবাগিচায় দুদক প্রধান কার্যালয়ে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান সংস্থার মহাপরিচালক আক্তার হোসেন।

দুদক সূত্র জানা গেছে, সাবেক সংসদ সদস্য গোলাপের স্ত্রী গুলশানকে সম্পদ বিবরণী জমা দেওয়ার জন্য গত ১৫ এপ্রিল আদেশ জারি করা হয়। গুলশান বিবরণী জমা দেওয়ার সময় বাড়ানোর জন্য গত ২৩ জুলাই দুদকে আবেদন করেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে ১৫ কার্যদিবস সময় বৃদ্ধি করে গত ২১ আগস্ট নির্ধারণ করে দুদক। তবে এ সময় শেষ হলেও গুলশান বিবরণী জমা দেননি।

দুদকের মহাপরিচালক বলেন, সম্পদ বিবরণী জমার আদেশ প্রাপ্তির পর সে অনুযায়ী লিখিত বিবৃতি বা তথ্য দিতে ব্যর্থ হওয়ার অভিযোগ সংশ্লিষ্ট গুলশানের বিরুদ্ধে মামলা অনুমোদন করা হয়েছে।

শত কোটি টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে গোলাপের বিরুদ্ধে চলতি বছরের ১৯ মার্চ মামলা করে দুদক। মামলার এজাহারে বলা হয়, গোলাপ ৬৮ কোটি ৩২ লাখ ৭৫ হাজার ৬৬৫ টাকা মূল্যের জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ দখলে রেখেছেন। এছাড়া তার নিজ ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট ৫১টি ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে ৯৭ কোটি টাকার অস্বাভাবিক লেনদেন রয়েছে।

গত ১৯ জানুয়ারি সাবেক সংসদ সদস্য গোলাপ, তার স্ত্রী গুলশান, ছেলে ইভান সোবহান মিয়া ও মেয়ে আনিশা গোলাপ মিয়ার স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ ক্রোকের আদেশ দেন আদালত। সেই সঙ্গে তাদের নামে থাকা ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ করার আদেশ দেওয়া হয়।

গত বছরের ২৫ আগস্ট রাজধানীর পশ্চিম নাখালপাড়া থেকে গোলাপকে গ্রেফতার করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।

গোলাপ ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে আওয়ামী লীগের মনোনয়নে মাদারীপুর-৩ আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। এরপর ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে আওয়ামী লীগের জাতীয় সম্মেলনে দলের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদকের পদ পান তিনি।

