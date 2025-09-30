শত কোটি টাকার স্ক্র্যাপ পাচার, রেলের ওয়াগন কারখানায় দুদকের অভিযান

শত কোটি টাকার স্ক্র্যাপ পাচার, রেলের ওয়াগন কারখানায় দুদকের অভিযান
শত কোটি টাকার পুরাতন মালামাল ও স্ক্র্যাপ পাচারের অভিযোগে চট্টগ্রামে ওয়াগন মেরামত কারখানায় অভিযান চালিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।
মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) দুপুরে পাহাড়তলী ক্যারেজ অ্যান্ড ওয়াগন কারখানায় এ অভিযান চালানো হয়। অভিযানে নেতৃত্ব দেন দুদক চট্টগ্রাম সমন্বিত জেলা কার্যালয়-১ এর সহকারী পরিচালক সাঈদ মোহাম্মদ ইমরান হোসেন।
শত কোটি টাকার পুরাতন মালামাল ও স্ক্র্যাপ পাচারের অভিযোগ অনুসন্ধানে পরিচালিত এ অভিযানে ঘটনার সত্যতা মিলেছে বলে জানিয়েছে দুদক।
টিম লিডার সহকারী পরিচালক সাঈদ মোহাম্মদ ইমরান হোসেন বলেন, বাংলাদেশ রেলওয়ে পূর্বাঞ্চলের শত কোটি টাকার পুরাতন মালামাল ও স্ক্র্যাপ সংঘবদ্ধ অসাধু চক্রের মাধ্যমে পাচার করে রাষ্ট্রীয় সম্পদের ক্ষতিসাধন করা হচ্ছে- এ সংক্রান্ত অভিযোগে আজ অভিযান পরিচালিত হয়। অভিযানের সময় সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে অভিযোগ সম্পর্কিত তথ্য ও আংশিক রেকর্ডপত্র সংগ্রহ করা হয়। সংগৃহীত রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া গেছে।
পরে প্রয়োজনীয় অন্যান্য রেকর্ডপত্র সংগ্রহ ও পর্যালোচনা করে কমিশনে পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন দেওয়া হবে বলে জানান তিনি।
