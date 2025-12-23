আসিয়ান ডায়ালগ পার্টনার হতে কম্বোডিয়ার সমর্থন পেলো বাংলাদেশ
বাংলাদেশকে আসিয়ান সেক্টোরাল ডায়ালগ পার্টনার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগে জোরালো সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেছে কম্বোডিয়া। নম পেনে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ–কম্বোডিয়ার প্রথম পররাষ্ট্র দপ্তর পরামর্শ সভায় (এফওসি) এ সমর্থনের কথা জানানো হয়।
সভায় দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক, বাণিজ্য সম্প্রসারণ, অভিবাসন, পর্যটন ও আঞ্চলিক ইস্যুতে সহযোগিতা আরও গভীর করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।
মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
কম্বোডিয়ার পররাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা মন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারি অব স্টেট উন খিয়াং বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের (দ্বিপাক্ষিক) সচিব ড. মো. নজরুল ইসলামের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে এই সমর্থনের কথা জানান।
কম্বোডিয়ানের পক্ষে আসিয়ান সেন্ট্রালিটির গুরুত্ব তুলে ধরে আসিয়ানের সঙ্গে বাংলাদেশের ধারাবাহিক সম্পৃক্ততার আহ্বান জানায়। একই সঙ্গে আসিয়ান-নিয়ন্ত্রিত রিজিওনাল কমপ্রিহেনসিভ ইকোনমিক পার্টনারশিপে (আরসিইপি) যোগদানের আগ্রহ বাস্তবায়নে সমর্থনের আশ্বাস দেয়।
২০২০ সালে ঢাকায় মন্ত্রী পর্যায়ের যৌথ কমিশন বৈঠকে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের ধারাবাহিকতায় প্রথম এফওসি বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যে ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধির কথা উল্লেখ করে ব্যবসায়ী-টু-ব্যবসায়ী যোগাযোগ বাড়ানোর ওপর জোর দেওয়া হয়। আগামী বছর নম পেনে প্রথম যৌথ বাণিজ্য কাউন্সিল বৈঠক আয়োজনের সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়।
বাংলাদেশ সম্ভাব্য মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) নিয়ে সম্ভাব্যতা সমীক্ষার প্রস্তাব দিলে কম্বোডিয়া এলডিসি উত্তরণের প্রেক্ষাপটে উভয় দেশের জন্য বাণিজ্য অংশীদার বহুমুখীকরণের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে। কম্বোডিয়ান পক্ষ জানায়, বাংলাদেশের এক হাজার একশর বেশি ওষুধ তাদের বাজারে নিবন্ধিত রয়েছে এবং এ খাতে সহযোগিতা জোরদারে যৌথ কর্মদল গঠনের প্রস্তাব দেয়।
এছাড়া কৃষি ও জলচাষে যৌথ সহযোগিতা, ধান ও কাজুবাদাম প্রক্রিয়াজাতে বাংলাদেশি বিনিয়োগ, অভিবাসী শ্রমিকদের নিরাপত্তা, মানবপাচার ও অনলাইন জালিয়াতি প্রতিরোধ, সরাসরি বিমান যোগাযোগ এবং যৌথ পর্যটন পণ্য উন্নয়ন নিয়েও আলোচনা হয়।
বৈঠকে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে রোহিঙ্গা সংকট, অন্তর্বর্তী সরকারের সংস্কার উদ্যোগ এবং আগামী বছরের ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠেয় জাতীয় নির্বাচন প্রস্তুতির বিষয়েও অবহিত করা হয়। আগামী বছরের শেষ দিকে ঢাকায় এফওসি-এর পরবর্তী বৈঠক আয়োজন এবং নম পেনে পূর্ণাঙ্গ আবাসিক মিশন খোলার বিষয়টি বিবেচনাধীন বলেও জানানো হয়।
জেপিআই/এমআইএইচএস/এমএস