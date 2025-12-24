  2. অর্থনীতি

এক নয়, চার রঙের হবে কারিগরির নবম-দশম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:০৮ এএম, ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫
এক নয়, চার রঙের হবে কারিগরির নবম-দশম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক
ফাইল ছবি

আগামী ২০২৬ শিক্ষাবর্ষের মাধ্যমিক স্তরের নবম ও দশম শ্রেণির কারিগরি ট্রেডের এক রঙের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ, বাঁধাই ও সরবরাহের জন্য চুক্তিবদ্ধ মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানের চুক্তি সংশোধন করে চার রঙের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ, বাঁধাই ও সরবরাহের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এতে ব্যয় বাড়ছে ৫৮ লাখ ১৬ হাজার ৯৮৩ টাকা।

সেই সঙ্গে অষ্টম শ্রেণি, দাখিল অষ্টম শ্রেণি ও কারিগরি অষ্টম শ্রেণির বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ, বাঁধাই ও সরবরাহের জন্য একটি দরপত্রের পুনর্মূল্যায়ন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) সচিবালয়ে অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির বৈঠকে এ সংক্রান্ত দুটি প্রস্তাবের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

বৈঠক সূত্রে জানা গেছে, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের পক্ষ থেকে ২০২৬ শিক্ষাবর্ষের মাধ্যমিক স্তরের নবম-দশম শ্রেণির কারিগরি ট্রেডের এক রঙের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ, বাঁধাই ও সরবরাহের জন্য চুক্তিবদ্ধ মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানের চুক্তি সংশোধন করে চার রঙের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ, বাঁধাই ও সরবরাহের জন্য বর্ধিত দর প্রস্তাব উপস্থান করা হয়। উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি প্রস্তাবটি পর্যালোচনা করে অনুমোদন দিয়েছে।

এক রঙের বদলে চার রঙ করার কারণে এই পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ, বাঁধাই ও সরবরাহের ব্যয় ৫৮ কোটি ১৬ লাখ ৯৮৩ টাকা বাড়বে। আগে এর ব্যয় ধরা হয় ১৭ কোটি ৫২ লাখ ৩৪ হাজার ৫৬ টাকা। এখন সেই ব্যয় বেড়ে দাঁড়াচ্ছে ১৮ কোটি ১০ লাখ ৫১ হাজার ৩৯ টাকা।

সরকার প্রেস, আমিন আর্ট প্রেস, মেসার্স মহানগর অফসেট প্রিন্টিং প্রেস, হাওলাদার অফসেট প্রেস, ফেমস প্রিন্টিং অ্যান্ড প্যাকেজেস, সরকার প্রেস, কচুয়া প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন এবং বৃষ্টি প্রিন্টিং প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন্স এই কাজ পেয়েছে।

এদিকে বৈঠকে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের আরেক প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে, ২০২৬ শিক্ষাবর্ষের মাধ্যমিক (বাংলা ও ইংরেজি ভার্সন) অষ্টম শ্রেণি, দাখিল অষ্টম শ্রেণি ও কারিগরি অষ্টম শ্রেণির বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ, বাঁধাই ও সরবরাহের জন্য একটি দরপত্রের পুনর্মূল্যায়ন অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। সাগরিকা প্রিন্টার্স থেকে ৬ লাখ ২৩ হাজার ১৯৪ কপি পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের জন্য ব্যয় হবে ২ কোটি ৮১ লাখ ২৯ হাজার ১৯৬ টাকা।

এমএএস/ইএ/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।