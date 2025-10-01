  2. জাতীয়

বিমান বাহিনীর জেসিএসসি কোর্সের সনদপত্র বিতরণ

প্রকাশিত: ০৯:১২ এএম, ০১ অক্টোবর ২০২৫
বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ১২৯তম জুনিয়র কমান্ড ও স্টাফ কোর্সের (জেসিএসসি) সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) কক্সবাজার বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ঘাঁটিতে সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়।

আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) জানায়, অনুষ্ঠানে সহকারী বিমান বাহিনী প্রধান (পরিকল্পনা) এয়ার ভাইস মার্শাল মো. শরীফ উদ্দীন সরকার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণ সমাপ্তকারী কর্মকর্তাদের সনদপত্র ও ট্রফি দেন।

কোর্সে সেরা নৈপুণ্যের জন্য বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর স্কোয়াড্রন লিডার সৈয়দ নাজমুল হোসেনকে ‘বিমান বাহিনী প্রধানের ট্রফি’ প্রদান করা হয়।

প্রধান অতিথি তার মূল্যবান বক্তব্যে উত্তীর্ণ সব কর্মকর্তাদের দিক-নির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন।

কোর্সে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ৪০ জন কর্মকর্তা এবং তানজানিয়া পিপলস ডিফেন্স ফোর্সের একজন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তারা তাদের অর্জিত কর্মলব্ধ জ্ঞান দ্বারা সশস্ত্র বাহিনীর বিভিন্ন পর্যায়ে কমান্ড, স্টাফ এবং নির্দেশমূলক দায়িত্ব পালনে পারদর্শী করে তুলতে এই কোর্সটি বিশেষভাবে সজ্জিত করা হয়।

সমাপনী অনুষ্ঠানে বিমান সদরসহ ঘাঁটির সব ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, প্রশিক্ষক এবং কক্সবাজারের আমন্ত্রিত অতিথি উপস্থিত ছিলেন।

